深圳郊遊｜愈來愈多人在梧桐山附近漂流、玩水？官方回應兼有提醒

暑假已至，天氣炎熱，社交平台上有不少網友分享了，在深圳梧桐山附近玩水、溯溪、漂流的攻略。其中有網友留言詢問，這些地方是允許玩水的嗎？水質乾淨嗎？同時也有去過的網友留言表示不安全，有受傷的，有遇到蛇的，到底哪裏才是真正允許玩水的地方？



深圳新聞網記者致電了梧桐山管理處和羅湖區水務部門，下面一起來看詳細情況。

梧桐山風景區裏面這些地方可以玩水嗎？

梧桐山風景區管理處回應：

梧桐山風景區管理處工作人員表示，梧桐山風景區裏面的河道、麻水鳳瀑布、泰水澗等地方都不允許下去玩水，都立有警示牌禁止下水，同時也有安保人員巡邏檢查，遇到下水玩的遊客會進行勸阻，但總有部分遊客不聽勸，希望遊客們都能遵守公園的管理規定，安全遊玩。



梧桐文體公園及梧桐山公園北門旁邊河道可以玩水嗎？

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羅湖區水務局回應：

羅湖區水務局工作人員表示，梧桐文體公園及梧桐山公園北門旁邊的河道都屬於梧桐山河，確實設有親水區。



深圳水務工程在改造碧道的時候在梧桐山河道支流多個淺水區域專門設置了親水空間，市民朋友可以適當玩水親水，水質安全，特別是梧桐驛站引鳳橋那裏，有幾個可以親水的區域，現在已成為市民朋友喜歡的網紅景點。



這些親水區域配備了救生圈、救生衣等應急救生設施，周邊還裝有監控設備，並有安保人員24小時不間斷巡邏，同時輔以無人機空中視察。



為確保遊玩安全，區域內明確規定：水深區域嚴禁下水，若發現有人違規游泳，工作人員會及時上前勸阻；雨天天氣條件下，也會通過提示引導遊客暫停下水遊玩。此外，為維護水域生態和遊玩秩序，這些區域禁止開展釣魚活動。



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據羅湖區水務局，依託梧桐山河而建的梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道屬「郊野型+城鎮型」碧道，總長5.64公里，建設面積達35萬平方米。

梧桐山河及其支流碧道沿線打造了「幽潭飛瀑、竹引清泉、溪谷生境、雨靈秘境、體驗樂園、茂林田園、戲溪淺趣、樂寓香樟、古韻廣場、城韻梧桐、綠洲石灘、遠眺洲心、同享蘭香、白鷺瀛洲」 14個自然人文景觀節點，使之成為市民喜遊樂到的藝術人文和自然野趣結合的人與水、人與自然結合的生態遊憩濱水公共空間長廊。

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你愛戶外活動嗎？這些地方你去過沒有？還有哪些地方你認為需要加強安全管理的？歡迎留言，我們將反饋給相關部門及時處理，最後，筆者再提醒一下大家，帶孩子們玩水時，一定要好好看護注意安全！