桌球｜奧蘇利雲現身觀塘為投資球會剪綵　預告退役後動向

早前成為「香港人」的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），今日（23日）現身觀塘，為有份投資的球會剪綵，吸引不少球迷一睹「火箭」的風采。奧蘇利雲特意入股這間「中八」（中式八球）球會，預告未來將轉打「中八」。



奧蘇利雲今日現身觀塘。（夏家朗攝）

綽號「火箭」的奧蘇利雲，上年11月宣布成為香港居民，雖然早前曾透露有可能移居中東，但這名49歲的桌球名將今日現身觀塘，為有份投資的「JJ8香港中八俱樂部」進行開幕儀式，桌球會除了設有英式桌球檯及其他遊玩設施，更有奧蘇利雲專屬的練習房間，房中佈滿奧蘇的元素。

奧蘇利雲與一眾投資者為新球會剪綵。（夏家朗攝）

不少球迷聞風而至，這間位處觀塘的新桌球會站滿球迷，逼得水洩不通，就只是為了一睹奧蘇利雲的風采。當這名七屆世界冠軍登場時，在場即響起歡呼聲，並舉機影相。奧蘇與其他投資者以傳統的剪綵及切燒豬為桌球會揭幕。

不少球迷到場一睹奧蘇利雲風采。（夏家朗攝）

奧蘇利雲投資是全港最大型的「中八」球會，「中八」即是中式八球，打法與美式桌球相近，分淨色球與間條球，打入7隻同類球後，再打入黑球為之勝出，而球檯亦比英式桌球為小。中式八球在80年代興起，近年發展愈來愈蓬勃，2015年首度舉辦中式八球世界錦標賽。

奧蘇利雲一直接觸的是英式桌球，如今為何投資一間中式桌球的球會，奧蘇直言看中「中八」的潛力，而且透露未來的動向，「我自小就接觸桌球，我知道中式八球在中國十分受歡迎，當我在英式桌球退役後，我想轉打中式八球，這是我的夢想。」

奧蘇利雲直言未來將轉戰「中八」。（夏家朗攝）

上海桌球大師賽下周一開鑼，奧蘇利雲被問及備戰情況時，笑言從出生一刻已經開始準備，自己每一刻都準備好比賽，強調自己在桌球路下了不少苦功，才可成為一名出色的球手。作為七屆世界冠軍，奧蘇亦分享面對壓力的秘訣，「要學懂享受比賽，有時可以面對壓力也是好事，證明你有一定能力，這也是一種榮幸，尤其是在球迷面前打波，壓力也可變成推動力。」