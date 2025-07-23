沙特超級盃︱吉達艾阿里落實取代希拉爾　應屆亞洲冠軍有咩球星？

首度在香港上演的沙特超級盃，隨其中一支參賽球隊希拉爾（Al Hilal）退賽，大會正式公布由亞冠精英盃冠軍吉達艾阿里（Al Ahli）頂上。

賽事8月19日至23日期間在香港大球場舉行，包括兩場準決賽及一場冠軍戰。4支參賽球隊包括C朗拿度領軍的艾納斯（Al-Nassr），賓施馬為首的伊蒂哈德（Al-Ittihad），以及艾卡迪沙（Al Qadsiah）和吉達艾阿里。



吉達艾阿里前鋒法明奴是球隊隊長，有傳他會離隊。（Getty Images）

沙特超級盃｜更新賽程

8月19日 20:00

艾納斯（Al‑Nassr） VS 伊蒂哈德（Al‑Ittihad）

8月20日 20:00

艾卡迪沙（Al‑Qadsiah） VS 吉達艾阿里（Al Ahli）

8月23日 20:00

決賽

*全部比賽均於香港大球場上演

購買希拉爾一仗門票球迷可選擇退票

根據6月19日的抽籤結果，8月19日（星期二）晚上8時上演的今屆沙特超級盃首場準決賽，由艾納斯對伊蒂哈德； 8月20日（星期三）晚上8時舉行的另一場準決賽，原由艾卡迪沙迎戰希拉爾，現由吉達艾阿里補上。兩場勝方將於8月23日（星期六）晚上8時爭奪本屆沙特超級盃皇座。

大會公布，由於現時沙特足協已安排替補球隊出戰沙特超級盃，早前已購買8月20日艾卡迪沙對希拉爾賽事門票的球迷，可選擇全數退款或繼續以持有的門票，於指定日期及時間入場觀賞艾卡迪沙對吉達艾阿里的賽事。

目前法明奴仍在吉達艾阿里的球員名單之中。（網上截圖）

沙特超級盃參賽球隊及陣中球星

伊蒂哈德（Al-Ittihad）／賓施馬、法賓奴、簡迪

艾納斯（Al-Nassr）／C朗拿度、沙迪奧文尼、拿樸迪、波索域

吉達艾阿里（Al Ahli）／法明奴、艾雲東尼、基斯爾、馬列斯、艾度亞文迪

艾卡迪沙（Al-Qadsiah）／拿祖費蘭迪斯、利迪基（Mateo Retegui）



吉達艾阿里星味更勝希拉爾 隊長法明奴近日傳離隊

吉達艾阿里今季在沙特職業聯賽位列第五，是當地另一老牌球隊，曾經在2015／16球季成為當地聯賽、沙特國王盃及沙特超級盃「本土三冠王」 ，亦是應屆亞冠精英盃盟主。賽事第二輪門票會在7月24日中午12時起於各大平台公開發售。

吉達艾阿里的星味不遜希拉爾，甚至更勝一籌，根據球會最新官網名單，他們擁有前利物浦前鋒羅拔圖法明奴（Roberto Firmino），英格蘭國腳中鋒艾雲東尼（Ivan Toney），先後效力AC米蘭和巴塞隆拿的中場基斯爾（Franck Kessié），前曼城翼鋒馬列斯（Riyad Mahrez），及前車路士門將艾度亞文迪（Édouard Mendy）。惟近日隊長法明奴盛傳會離隊，因此到8月會否尚有陣中成未知數。

吉達艾阿里翼鋒馬列斯。（Getty Images）

奧巴美揚已離開艾卡迪沙

球迷值得留意的一點是，另一參賽球隊艾卡迪沙，掛頭牌的球星奧巴美揚近日已離隊，相比起另外3支參賽球隊，艾卡迪沙的陣容本身星味已較弱，最為人熟悉的現在只剩下昔日皇馬功勳老將拿祖費蘭迪斯（Nacho Fernández），近日他們獲得26歲的意大利國腳前鋒利迪基（Mateo Retegui）加盟。

吉達艾阿里是應屆亞冠精英盃得主。（Getty Images）

門票預售進度理想 7.24公開發售 最平每張499港元

每年一度的沙超盃，今年參賽的4支球隊包括陣中有賓施馬、法賓奴、簡迪的2024/25球季沙特國王盃及沙特職業聯賽雙料冠軍伊蒂哈德（Al-Ittihad）；C朗拿度、沙迪奧文尼效力的聯賽季軍艾納斯（Al-Nassr）；另有沙特國王盃亞軍艾卡迪沙（Al-Qadsiah）；而葡國孖寶魯賓尼維斯和祖奧簡斯路領銜的聯賽亞軍希拉爾（Al-Hilal）退賽下，由大牌球星更多的亞冠精英盃冠軍吉達艾阿里取代。

首批門票在7月15日中午12時起在Klook率先發售，票價分為5個類別，最平的為499港元，另有1490、1990、2490及2990港元4種。大會表示滿意預售進度，下一輪門票將於7月24日中午12時公開發售，詳情可留意主辦機構森立體育Instagram帳戶https://www.instagram.com/sumkmsport