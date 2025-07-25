乒超第二階段｜樊振東3：0勝「世一」林詩棟 上海地產旗開得勝
撰文：顏銘輝
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中國乒超聯賽常規賽男子團體第二階段今日（25日）起在廈門舉行，有樊振東坐鎮的上海地產以場數3：1擊敗黃石華新。其中在第二場的單打，樊振東直落以3：0擊敗世界排名第一的林詩棟。其後，林詩棟在第四場的單打以局數1：3不敵上海地產的趙子豪。故此，樊振東不用在第五場再上陣對薛飛，上海地產便以場數3：1擊敗黃石華新。
在第一場雙打，上海地產派出趙子豪夥拍周愷，以局數3：2力克黃石華新的薛飛/向鵬。第二場則是萬眾矚目的重頭大戰，由上海地產的樊振東對黃石華新的林詩棟。
世界排名第一的林詩棟入局較快，首局一度領先5：1。樊振東沉着應戰，追成6：6。雖然林詩棟首先得到多個game point機會，領先10：7，但樊振東無懼逆境，連救3個game point，連贏5分，以12：10先拔頭籌。
在第二局，雙方比數咬住上，也是林詩棟先有game point機會，領先10：9。然而，20歲的林詩棟未能把握，接連失誤，打落網又抽出界，樊振東連取3分，以12：10再贏多一局。
第三局的形勢膠着，互有領先，差距都是一兩分，多次打成平手。在9：9後，28歲的樊振東連贏兩分，以11：9取勝，直落以局數3：0擊敗林詩棟，助上海地產領先到場數2：0。
在第三場，黃石華新的向鵬以3：0擊敗周愷，追成場數1：2。在第四場，上海地產的趙子豪以3：1贏林詩棟，上海地產以場數3：1擊敗黃石華新，在乒超第二階段旗開得勝，樊振東也不用在第五場披甲對薛飛。
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