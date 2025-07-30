阿仙奴訪港｜兵工廠4子尖沙咀會球迷　明與熱刺啟德演北倫敦打吡

上屆英超亞軍阿仙奴將於明晚（31日）7時30分在啟德體育園與熱刺上演矚目的北倫敦打吡，而球隊4位球星迪格蘭賴斯（Declan Rice）、馬天尼利（Gabriel Martinelli）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）及米基爾馬連奴（Mikel Merino）今早（30日）率先現身尖沙咀adidas K11 MUSEA Store，與本地球迷近距離互動。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



活動開始前30分鐘，已有過百名球迷於店外排隊等候，當中近半也穿着迪格蘭賴斯的41號球衣，期間所有球迷不斷高呼「Arsenal（阿仙奴）」口號，氣氛熱烈。約10時15分，四位球星在兩名小球童帶領下進場，球迷即高唱會歌《The Angel》迎接，場面震撼。

阿仙奴派出4名球員包括米基爾馬連奴(左起)、加比爾馬加希斯、馬天尼利及迪格蘭賴斯與球迷見面。（袁志浩攝）

過百球迷一早輪候 賴斯「愛香港」球迷瘋狂

簽名環節上，四位球星輪流在一面巨型打氣旗幟上簽名。迪格蘭賴斯更在旗上寫下「I love Hong Kong」，引發現場球迷瘋狂歡呼。該旗幟隨後放置於店內，供球迷一同簽名留念。

迪格蘭賴斯簽名時更寫上I love Hong Kong，令現場球迷興奮高呼。（袁志浩攝）

在其後的問答環節中，主持人Keyman邀請迪格蘭賴斯獻唱其網絡爆紅改編歌《Rice Rice Baby》，全場球迷隨即合唱，賴斯亦大方唱出幾句，將氣氛推至高峰。被問及對首次海外北倫敦打吡的感受，他笑言：「過去兩次對陣熱刺我們都贏了，希望明天能延續勝績！」

加比爾馬加希斯期待新球迷與新隊友拍檔，一起用慶祝入球。（袁志浩攝）

加比爾談新援 期待與基奧基尼斯慶祝入球

加比爾馬加希斯被問及新加盟的基奧基尼斯（Viktor Gyökeres）時，笑說希望有機會一起用他的招牌慶祝動作。

活動尾聲的粉絲互動環節，賴斯更化身「專屬攝影師」，親自用相機為幸運粉絲及隊友拍照留念。每當鏡頭對準粉絲時，大家都露出燦爛笑容，興奮地比出勝利手勢，賴斯亦不時搞怪逗樂大家，或是搭着球迷肩膀，親民作風讓現場歡笑不斷，溫馨氣氛感染全場。賴斯因行程關係需提早離場，臨行前獲全場球迷歡送。

阿仙奴球迷Torres（右）及他的朋友均成功獲得偶像簽名。（周璟軒攝）

球迷豪擲6000元 請假只為見偶像

球迷Torres（右）不僅特意申請今明兩日年假只為追星，更在adidas專門店消費逾6000港元換取今次見面會的入場資格。他今早（30日）9時已到場等候。他坦言活動初段安排稍混亂，但整體順利。

孫先生（右）及他的兒子專程訪港追星。（周璟軒攝）

上海父子千里赴港 雖未獲簽名仍感滿足

孫先生（右）專程帶同兒子（左）從上海來港，兒子興奮表示終於不用隔着屏幕見偶像。儘管早上8時到場仍未能獲得簽名或合照，父子倆仍滿足地說：「能感受現場氣氛已很開心。」