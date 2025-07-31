阿仙奴對熱刺︱啟德主場館迎第100萬名觀眾 槍迷：港人值得自豪
撰文：袁志浩
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啟德體育園主場館迎來第100萬名觀眾，阿仙奴球迷葉先生成為幸運兒，獲送VIP體驗」、餐飲券及兩張啟德體育園活動門票。
啟德體育園今年3月1日正式開幕，至今5個月，經歷謝霆鋒、五月天、周杰倫等歌星演唱會，加上香港國際七人欖球賽、香港足球代表隊迎戰印度的亞洲盃外圍賽、香港足球盛會等國際性體育賽事，今日在阿仙奴對熱刺的賽事，主場館迎來第100萬名入場觀眾。
園方形容今次是體育園「重要的百萬里程碑」，最終身穿阿仙奴球衣的葉先生成為這位「百萬觀眾」，他們一家三口入場時獲體育園行政總裁莊澤基親自迎接，並送上驚喜。
葉氏一家獲邀至球員通道及草坪，大會公布贈送他們「啟慶匯特別星級體驗」、「The Champion餐飲券」及兩張啟德體育園活動門票。
葉先生稱，很高興能成為第100萬名啟德主場館觀眾，「香港有一個這麼好的場地，而我剛好參與其中，我覺得好感動。終於，香港有一個主場，可以對全世界說我們有一個這麼好的場地，給更多人來看、來表演，做多些各樣賽事，我覺得香港人是值得自豪的。」
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