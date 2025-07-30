阿仙奴訪港︱基奧基尼斯首參與公開操練　奧迪加特力讚：技術全面

英超球隊阿仙奴訪港，新兵基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）在啟德主場館首度參與公開操練，成為一眾香港槍迷焦點。



18563名球迷入場觀看阿仙奴公開操練，是日前熱刺操練的一倍。（梁鵬威攝）

阿仙奴昨晚抵港後，今日在香港舉行唯一一課訓練，獲18563名球迷入場，人數是宿敵熱刺昨日公開操練的一倍。

槍手絕無欺場，主帥阿迪達與教練團早早出場討論訓練計劃，與佈置各種設備；兵工廠亦用盡整個球場闊度，安排球員分四隊踢練習賽，球員亦會不時調位，滿足球場內每一個部份的球迷。

基奧基尼斯成為槍迷焦點。（梁鵬威攝）

場內最受歡迎的阿仙奴球員，莫過於英格蘭中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）、沙卡（Bukayo Saka）與新前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）。三人在啟德主場館大銀幕「登場」時的歡呼聲最高，其中沙卡一度近門失機，意識到自己在球迷面前「出醜」即掩面偷笑，但槍迷們仍報以掌聲「鼓勵」。

基奧基尼斯與球迷互動。（梁鵬威攝）

至於基奧基尼斯人氣自然沒法擋，他打破了近年阿仙奴新加盟球員的波衫銷售紀錄，此子簽約後隨即出發到新加坡，在球隊對紐卡素的友賽前亮相，也參與了在當地的閉門操練，而今日則在香港首度在球迷面前練習。這位瑞典國腳雖然狀態仍有待提升，但射門角度與力度十足，幾乎每次都引來擁躉起哄。

基奧基尼斯射門的角度與力度十足。（袁志浩攝）

今季在阿仙奴官方拍攝的新兵加盟影片中，每一位新球員都會獲得一封歡迎信，基奧基尼斯的信件正是由隊長奧迪加特（Martin Odegaard）撰寫。奧迪加特在信中表示，如基奧基尼斯有事需要幫忙，請隨便告訴他，獲對方回應：「請你給我一點助攻吧。」

阿仙奴隊長奧迪加特。（梁鵬威攝）

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這位同樣來自北歐的挪威球員在記者會上透露，與對方同被視為維京人後代，所以在溝通上更有默契，「我們的語言很相似，所以更容易相處，我會讓他感受到關愛，就像我初來報到時一樣。」

他又讚揚基奧基尼斯是位全面的射手，「他去季在士砵亭的入球數字已說明一切，他身型強壯，跑得快，埋門能力好，也踢得很聰明。他對球賽的飢渴感，為球隊注入了新能量。」

阿仙奴主帥阿迪達。（梁鵬威攝）

傳媒與球迷同樣關注，基奧基尼斯會否在明天披甲，阿迪達這樣回應：「我明白大家的期待，但他只練習了兩課，昨天只練了很短時間。我對他的狀態很滿意，但我們今晚會再作判斷，他有可能上陣的。」