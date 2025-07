利物浦訪港｜蘇保斯拉爾大讚香港　居迪斯鍾斯對新賽季充滿信心

利物浦與AC米蘭在香港的季前熱身賽以AC米蘭4:2勝出而完滿結束,賽後在兩隊球員上大巴前設媒體採訪區。大多球員都沒有接受訪問,但包括華迪斯(Florian Wirtz)、羅拔臣(Andrew Robertson)及拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)在内的球員亦會友善地與一眾傳媒及媒體創作者碰一碰拳頭,而蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai) 、居迪斯鍾斯(Curtis Jones) 等少部分球員則有停下接受傳媒簡短訪問。



在香港停留了6日之多,蘇保斯拉爾大讚香港是個美好的地方,有美好的人(lovely place, lovely people),稱讚香港球迷的蘇保斯拉爾,自己亦同樣是個美好的人,在傳媒同一時間開口發問時,蘇保斯拉爾十分紳士地叫停大家,讓女記者首先提問(wait, wait, wait, lady first),不難怪他特別受一眾女球迷愛戴。他表示這幾天都能感受到球迷對利物浦及球員們的熱愛,亦十分享受今天比賽的每一分鐘。蘇保斯拉爾也提到啟德主場館非常好,特別是因為天頂能夠關上,令場地變得稍為涼爽。

蘇保斯拉爾賽後接受訪問。(Getty Images)

居迪斯鍾斯則被問到對下賽季有多少信心,他簡單直接地回答:「非常有信心(Very)。」居迪斯鍾斯亦被問到利物浦以高價買入的華迪斯,他說華迪斯身上的標籤令利物浦需要付出這筆轉會費,相信華迪斯會展現實力踢好比賽(just feel calm that homie is going to play his game),他更認為所有新加盟的球員都能為球隊帶來非常大的幫助,利物浦能夠在來季贏得更多。