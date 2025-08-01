陳芋汐世錦賽10米台第四冠　精通英語提醒德選手　化解頒獎禮烏龍

在新加坡舉行的世界游泳錦標賽，中國代表陳芋汐以430.5分在女子10米高台封后，第四次贏得這個項目的冠軍。另一中國跳水隊主將全紅嬋因傷缺席今屆世錦賽，19歲的陳芋汐賽後表示「小紅」不在身邊，需要承擔更大的責任。

在頒獎禮上有段小插曲，世界泳聯副主席周繼紅似乎擺烏龍，將銀牌頒給季軍的中國運動員謝佩鈴，再將銅牌給予亞軍的德國選手費芙（Pauline Alexandra Pfeif）。精通英語的陳芋汐發現問題，在三人合照前，提醒費芙與謝佩鈴交換獎牌。



陳芋汐在新加坡的游泳世錦賽贏得女子10米台金牌。（Getty Images）

完成最後一跳，陳芋汐望向大螢幕，當430.5分的總成績出現時，她在全場觀眾的歡呼聲中掩面而泣。昨（7月31日）晚，陳芋汐贏得游泳世錦賽女子跳水10米台冠軍，這是中國跳水隊今屆的第八金，陳芋汐在這個項目的第四個世錦賽冠軍。

在2019年，時齡13歲的陳芋汐首次在光州世錦賽封后，接着是2022年的布達佩斯及2023年的福岡，雖然她在2024年的多哈失落金牌得亞軍，但今屆在新加坡奪金，她第四次於女子10米台登頂。

陳芋汐在新加坡的游泳世錦賽贏得女子10米台金牌。（Getty Images）

「對我來說每一次的意義都不同。」陳芋汐賽後說：「每屆世錦賽都有其特別之處。光州是我首次站上世錦賽最高領獎台，布達佩斯是自己在傷病和挫折之後，最後拼搏出來的金牌，在福岡我創造了個人最好成績，再到這一次，無論是身體狀態、體能各方面都面臨挑戰的情況下，在決賽中能拼出430分的成績，我很滿意。」

陳芋汐在初賽及準決賽皆以首名晉級，入到決賽，在5跳之中，除了第二跳的成績排第二，其餘皆為第一，以壓倒性姿態贏得冠軍。她獲得430.5分，比亞軍的費芙高63.4分，而比季軍的謝佩鈴則多72.3分。

陳芋汐在新加坡的游泳世錦賽贏得女子10米台金牌。（Getty Images）

在全紅嬋缺席下，中國跳水隊安排掌敏潔為陳芋汐的拍檔，兩人順利在女子雙人10米台得冠軍；在個人賽方面，則派出15歲的謝佩鈴與陳芋汐出戰，獲得一金一銅。以往有全紅嬋及陳芋汐，中國隊在個人賽可謂有「雙保險」，而今屆則要全靠陳芋汐撐起。她賽後說：「壓力肯定有，包括這次其實在單人和雙人上面其實都有在換搭檔，我包括身邊的人其實也不再是小紅（全紅嬋），所以這次可能我更需要去扛起更大的責任了。」

陳芋汐續說：「其實我預賽和半決賽一直都是在調整這樣的心態，還是感覺很不一樣，包括自己心理上的變化確實是有，但是一方面其實我也相信我的隊友她在決賽中能發揮出自己的水準，盡自己最大的全力去努力嘛，另一方面我也就不斷的提醒自己，要相信自己是能做到的，我只要專注於自己的比賽，專注於自己的動作吧。」

頒獎嘉賓周繼紅為季軍謝佩鈴戴上銀牌，陳芋汐看來已發現問題。（微博片段截圖）

在頒獎禮上發生一件小插曲，世界泳聯副主席周繼紅頒獎，將銀牌給予季軍的謝佩鈴，再將銅牌頒給亞軍的費芙。陳芋汐發現問題，主動提醒費芙。在三甲大合照前，費芙與謝佩鈴交換回正確的獎牌。

之後，周繼紅為亞軍費芙戴上銅牌。（微博片段截圖）

在頒獎禮上，精通英語的陳芋汐告訴德國選手費芙，大會掉亂了銀牌及銅牌，叫她跟季軍的謝佩鈴換回正確的獎牌。（微博片段截圖）

費芙及謝佩鈴交換獎牌。（微博片段截圖）