全紅嬋陳芋汐跳水世界盃總決賽新賽制爭冠　與小朋友妙問妙答

世界泳聯跳水世界盃先後在墨西哥及加拿大上演分站，今周末移師北京的水立方，舉行跳水世界盃總決賽，包括全紅嬋﹑陳芋汐等一眾中國星將主場出擊，在新賽制下力爭金牌。



中國隊在過去兩站跳水世界盃摘下15面金牌。（新華社）

早前分別在墨西哥瓜達拉哈拉及加拿大溫莎舉行兩站跳水世界盃，中國「夢之隊」僅失落3面金牌，一共摘下15面金牌。跳水世界盃總決賽移師北京的水立方，由今日（2日）起一連三日上演。

跳水世界盃總決賽的賽制有別前兩站，只得排名前12位的單人選手，與排名前8名的組名及團體可參加，而個人項目更首次採用單對單淘汰制。入圍總決賽的12名選手，將以排名分成1至12號種子，首圈將由頭號種子對12號種子，2號種子則鬥11號種子，如此類推，每人皆有3次試跳機會，低分者將被淘汰。進入準決賽的6名選手將分成兩組，每組最低分的選手將無緣決賽，餘下4名選手爭奪獎牌。

跳水世界盃的淘汰新賽制只適用於個人項目，雙人及團體項目賽制不變。

跳水世界盃總決賽採用淘汰制，雙人及團體的賽制不變。（Getty Images）

中國跳水隊兩大星將全紅嬋與陳芋汐首日先聯手出戰女子雙人10米高台，周六（3日）由拍檔變對手，在女子10米高台碰頭，兩人分別列為頭兩號種子，首圈不約而同對上法國選手。

全紅嬋過去兩站世界盃同樣不敵陳芋汐摘銀，今次首度在水立方獻技，這名18歲的跳水星將以盡力以為為目標，「很高興在主場出戰總決賽，希望跳出自己最好的水平。（首次在水立方出賽）與平時比賽分別不大，頗期待在水立方表現自己。」

全紅嬋希望在水立方好好表現自己。（Getty Images）

陳芋汐與全紅嬋在水立方備戰。（Getty Images）

總決賽開始前，全紅嬋與隊友在水立方出席活動，接受小朋友的訪問，從10米的高台一躍而下，會否感到恐懼，全紅嬋直認不諱：「會呀！」那麼如何克服恐懼，她再次巧妙回應：「數三聲跳下去就行了，以前怕教練多於跳台，如今兩樣都怕。」全紅嬋更坦言多次想過離開，但與教練﹑隊友溝通後就改變主意，而談及為何開始跳水，全紅嬋同樣是如實作答：「小時候不太愛學習，被選上就去了。」