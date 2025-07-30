游泳世錦賽︱潘展樂200自初賽出局　百米飛魚為何不懂游200自？

男子100米自由泳世界紀錄保持者潘展樂，出戰今屆世界游泳錦標賽力爭衛冕，他先出戰200米自由泳，卻在初賽已出局。他不滿意自己表現，國內引發他「不懂得游200米」的熱議。

事實上，潘展樂向來在200自的成績不算突出，去年強勢贏得巴黎奧運100米自由泳金牌之前，同樣在200自初賽止步。游泳100米與200米，兩個看似差不多的項目，其實大有不同。



中國百米飛魚潘展樂。（新華社）

游泳界史上首位中國百米飛魚

中國「百米飛魚」潘展樂2024年在100米自由泳這個距離難逢敵手，他先在2月的多哈游泳世錦賽男子4X100米自由泳接力決賽第一棒游出46.80秒打破世績，並帶領中國贏得金牌，他之後在100自個人賽以47.53秒贏得金牌，當時他仍只得19歲。

同年4月中國錦標賽以46.97秒這個相快的時間贏得中國錦標賽之後，出戰巴黎奧運，以46.40秒再次打破世界紀錄，輕鬆贏得金牌。不過潘展樂的佳績主要來自100米距離，200米自暫時未能在國際大型賽事踏上頒獎台最高一格。

潘展樂在巴黎奧運100自奪金。（資料圖片/Getty Images）

潘展樂200自初賽出局：「我不肯定發生什麼事」

今屆游泳世錦賽200米自由泳初賽，潘展樂游出1分47.46秒，僅得第22名，未能晉級準決賽。賽後他承認表現欠佳，「昨日我感覺相當OK的，但今日的游泳完全不同。我要繼續努力並作出調節。」他坦言，「我不肯定發生什麼事，我並不滿意這個時間。」

這個時間其實已經較他去年在巴黎奧運200自初賽游出的1分49.47秒，快超過2秒，當時亦是以第22位止步初賽。他在長池200自的個人最佳成績為1分44.65秒，與德國泳手比特文（Paul Biedermann）2009年創下的1分42秒正世界紀錄，有2.65秒距離。就算他游到貼近個人最佳時間，都不足以踏上今屆世錦賽200自頒獎台，冠軍樸比斯（David Popovici）以1分43.53秒封王，季軍日本游手村佐達也成績1分44秒54。

潘展樂在100自距離成績出眾，200自卻不突出。（新華社）

100米橫掃200自成績不突出的原因

潘展樂指出，200自成績「不會影響我接下來的比賽」，同時表示：「200米跟100米是兩個不同的項目。」不過他對成績實在不滿意，反問記者：「我是否排第22？我的時間出乎意料，我無想過會這麼慢。」

正如潘展樂所言，早在何詩蓓在2021年東京奧運連奪200米及100米自由泳銀牌後，筆者已曾提到游泳100米與200米之間大有不同。100米游泳比賽被廣泛視為短距離項目，講求速度和爆炸力；200米卻已屬中距離範圍，頂級賽事又要快又要耐力，難度相當高。在奧運游泳比賽項目，泳手之間公認50、100米屬短途，200、400米算是中距離，800及1500米為長途項目。

何詩蓓在東京奧運奪兩銀，成為香港首名運動員在奧運獨攬兩牌。（高詩琦攝）

100米之差分野極大

不同途程，泳手無論在划手頻率（Stroke Rate）、划手幅度（Stroke Length）、踢水節奏（Kicks Per Stroke Cycle）、起步後水底蝶式腳做多久、轉池後水底蝶式腳做多久等技術因素，以至力量留放分配、何時開始加速、何時稍為收慢等戰術因素，全部也不一樣。

100米與200米游泳，前者屬短途，後者已算中距離。短途泳手講求爆炸力和速度，中距離泳手需要耐力和速度兼備，因此短途泳手在個人項目上多數只游50和100米，中距離泳手則由200米及以上項目起跳，像何詩蓓那樣能兼游100米、200米的泳手，即使不算罕有，但亦相對較少。

潘展樂目前只是20歲，以泳手而言尚有很大發展空間，尤其憑他的游泳天份，經過訓練和教練指導，未來在200米或是其他不同距離，說不定亦可有理想成績。而今日稍後時間，他會在100米自由泳賽事，力爭衛冕世界冠軍，他先在初賽游出47.86秒，順利晉身準決賽。

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