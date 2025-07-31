游泳世錦賽︱潘展樂100自爆冷準決賽出局　中國百米飛魚被指輕敵

在新加坡上演的世界游泳錦標賽，男子100米自由泳準決賽爆出大冷門，世界紀錄保持者兼奧運冠軍潘展樂，在準決賽第一組游出47.81秒，未能晉級決賽，無緣衛冕之餘，並無法上演跟羅馬尼亞天才泳手樸普域斯（David Popovici）的百米飛魚大戰。



在新加坡上演的世界游泳錦標賽，潘展樂100自爆冷準決賽出局。（新華社）

羅馬尼亞天才泳將賽前期待百米飛魚大戰

潘展樂即使再次在200自初賽止步，回歸最擅長的100自，他在初賽游出47.86秒，順利晉身準決賽。跟他同為20歲的樸普域斯，今屆世錦賽已贏得200自金牌，去年巴黎奧運男子100自潘展樂輕鬆奪金，樸普域斯輸超過1秒摘銅，賽前已很期待跟潘展樂再次在100自較量，「我非常尊敬潘展樂，我們兩個是史上第一快和第二快的選手，同場比拼一定會為大家帶來一場精彩的比賽。」

由此可見，賽前根本無人預料潘展樂會在準決賽失手。這位中國飛魚在準決賽第一組登場，頭50米以22.78秒第二名轉池，後50米初段明顯「收油」，一度跌至較後位置，末段才展開衝刺回到前列，分段游出25.03秒的時間，以47.81秒列小組第三名。巴黎奧運被潘展樂點名指摘「曾無視他」的澳洲泳手張伯斯（Kyle Chalmers），以47.36秒列小組第一。

潘展樂在100自準決賽失手無緣衛冕。（新華社）

潘展樂準決賽止步被指輕敵

準決賽成績最快的8位泳手會晉級決賽，而準決賽第二組的成績較第一組更快，包括樸普域斯在內的頭7名泳手均能晉級決賽，而第一組就只得張伯斯一人過關。潘展樂僅列準決賽成績第10位，爆冷止步，未能跟樸普域斯一決高下，及衝擊他保持的46.40秒世界紀錄。

今次是潘展樂自巴黎奧運後，首次在大賽100自項目失利，賽後他僅稱，「沒有什麼理由，就是今天狀態不是很好。接下來的接力比賽我會努力。」而對於他今次爆冷出局，內地有媒體指出他大意或是輕敵。

羅馬尼亞天才泳手樸普域斯期待與潘展樂在百米飛魚大戰較量，可惜無法如願。（新華社）

巴黎奧運後與全紅嬋同受體重控制之苦

然而潘展樂早前在4X100米自由泳接力決賽後，已承認巴黎奧運後在競技層面外受到不少影響，當中包括體重控制，「這一年最困難的是回到原來的生活，做好自己。今年這一年我體重最輕的時候，都比奧運會要重3至4公斤，每次比賽就過來減肥。」

他並未氣餒，目標放眼下屆奧運：「希望慢慢調整，慢慢恢復，我的目標還是2028洛杉磯奧運會。」原來不止跳水名將全紅嬋，同樣年少成名的潘展樂，一樣受到體重管理之苦。