孫興慜宣布結束10年熱刺生涯　日前隨隊訪港　周日韓國勢演最終戰

日前隨熱刺訪港的韓國球星孫興慜，周日（3日）即將在韓國首爾世界盃球場對紐卡素，而該仗大有可能成為孫興慜的熱刺最終戰。33歲的孫興慜與主帥湯馬士法蘭克一同出席記者會，「孫仔」率先發言，親口證實即將離開效力10載的熱刺。



熱刺周四在香港啟德主場館戰畢阿仙奴後，隨即轉赴韓國首爾，準備周日對紐卡素的熱身賽。熱刺隊長孫興慜的離隊傳聞不絕，主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）早前在香港未有正面回應。

（梁鵬威攝）

返回家鄉韓國，孫興慜與法蘭克一同現身賽前記者會，在記者會開始前，這名33歲的韓國球星率先投下震撼彈，「我已經決定在今夏離開熱刺，我在熱刺有太多美好的回憶，這是我生涯中最困難的決定。」

2015年從德甲的利華古遜加盟，效力10載，上陣454場、貢獻173個入球，上季更以隊長身份高舉歐霸盃，結束熱刺多年的錦標荒，如今在北倫敦的日子都進入倒數。「10年是很長的時間，當我來到北倫敦時，當年23歲，仍然是個男孩，如今我長大成人，以一個男人的身份自豪地離開。」

在北倫敦生活10載，孫興慜坦言需要改變去推動自己，他再一次感激熱刺球迷多年的愛與支持，他直言希望大家接受及尊重他的決定。

（Getty Images）

孫興慜身旁的法蘭克，無緣與對方合作感可惜，並大讚這名熱刺隊長多年的貢獻，「以個人而言，我當然希望與他（孫興慜）合作，他是個極好的球員，他已是熱刺的傳奇，亦是英超史上其中一位最佳球員。說再見從來不容易，高舉獎盃後離開看來比較容易。」