阿仙奴對熱刺｜米基爾馬連奴難忘啟德氣氛　期待與新隊友合作

北倫敦打吡今日（31日）首次在英國以外舉行，以49975名觀眾打破上場利物浦對AC米蘭創下的啟德主場館入場人數紀錄，球迷們的熱情響遍場館，特別是在新兵基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）上場時刻，米基爾馬連奴（Mikel Merino）也對這名新隊友十分滿意，認為阿仙奴已經準備好迎接新賽季，亦感謝大家為他們瘋狂。

採訪及撰文：馬會青少年體育記者培訓計劃何穎瑤



比賽後球員似乎都十分趕時間，大部分都直接走過採訪區，占士麥迪臣（James Maddison）更望着手錶示意要離開，只有阿仙奴方安排米基爾馬連奴回答幾個問題。

米基爾馬連奴對啟德主場館氣氛十分難忘。（Getty Images）

阿仙奴新兵基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）在今場賽前熱身賽首次亮相，米基爾馬連奴表示對他十分滿意：「我們已經能看得出他是一個頂級球員，雖然他只是和我們一起幾小時、幾天，但已經能夠看到他的可能性以及作為前鋒有多好。」他指雖然基奧基尼斯需要時間適應，但相信他能夠有很大的幫助，也希望他能立刻幫上忙。對於新賽季，米基爾馬連奴亦顯得十分有信心，認為團隊已經準備好：「能看到我們有速度、節奏，每個人都很fit，所以我對團隊及我們的能力都很有自信，希望我們會有個美好賽季。」

在啟德主場館上演的北倫敦打吡，打破場地入場人數紀錄。（梁鵬威攝）

當記者提到今次入場人數創下新紀錄時，米基爾馬連奴也驚喜地說他本來不知道，但感受到全場球迷滿滿的熱情：「這裏的粉絲為我們瘋狂（the fans here are crazy for us），每當我們有好機會或球員做出好動作時，觀眾們都瘋狂地歡呼。」米基爾馬連奴非常感謝所有香港支持者，即使在球賽時間不太理想時也在電視前為他們打氣。威廉沙列巴（William Saliba）雖然只是匆匆走過，但在被問到覺得香港怎麼樣時，也舉起大拇指說「top, top」。