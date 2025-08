阿仙奴對熱刺｜米基爾馬連奴難忘啟德氣氛　期待與新隊友合作

北倫敦打吡今日(31日)首次在英國以外舉行,以49975名觀眾打破上場利物浦對AC米蘭創下的啟德主場館入場人數紀錄,球迷們的熱情響遍場館,特別是在新兵基奧基尼斯(Viktor Gyokeres)上場時刻,米基爾馬連奴(Mikel Merino)也對這名新隊友十分滿意,認為阿仙奴已經準備好迎接新賽季,亦感謝大家為他們瘋狂。

採訪及撰文:馬會青少年體育記者培訓計劃何穎瑤



比賽後球員似乎都十分趕時間,大部分都直接走過採訪區,占士麥迪臣(James Maddison)更望着手錶示意要離開,只有阿仙奴方安排米基爾馬連奴回答幾個問題。

米基爾馬連奴對啟德主場館氣氛十分難忘。(Getty Images)

阿仙奴新兵基奧基尼斯(Viktor Gyokeres)在今場賽前熱身賽首次亮相,米基爾馬連奴表示對他十分滿意:「我們已經能看得出他是一個頂級球員,雖然他只是和我們一起幾小時、幾天,但已經能夠看到他的可能性以及作為前鋒有多好。」他指雖然基奧基尼斯需要時間適應,但相信他能夠有很大的幫助,也希望他能立刻幫上忙。對於新賽季,米基爾馬連奴亦顯得十分有信心,認為團隊已經準備好:「能看到我們有速度、節奏,每個人都很fit,所以我對團隊及我們的能力都很有自信,希望我們會有個美好賽季。」

在啟德主場館上演的北倫敦打吡,打破場地入場人數紀錄。(梁鵬威攝)

當記者提到今次入場人數創下新紀錄時,米基爾馬連奴也驚喜地說他本來不知道,但感受到全場球迷滿滿的熱情:「這裏的粉絲為我們瘋狂(the fans here are crazy for us),每當我們有好機會或球員做出好動作時,觀眾們都瘋狂地歡呼。」米基爾馬連奴非常感謝所有香港支持者,即使在球賽時間不太理想時也在電視前為他們打氣。威廉沙列巴(William Saliba)雖然只是匆匆走過,但在被問到覺得香港怎麼樣時,也舉起大拇指說「top, top」。