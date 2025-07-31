阿仙奴對熱刺︱阿迪達讚啟德氣氛更勝新加坡　信基奧基尼斯可變強

啟德體育園舉行的香港足球盛會迎來最後一天，英超球隊阿仙奴與熱刺首度在英國境外對壘。亞洲之旅先後到訪新加坡與香港的陳阿迪達指，啟德氣氛更勝新加坡。



首場在英國以外舉行的北倫敦打吡今晚在啟德主場館上演，創下比利物浦對AC米蘭時更高的入場人數紀錄，49975名球迷坐爆啟德，大部份是阿仙奴球迷，賽前高歌《The angel》、在主持公布出場名單時為每位球員歡呼、向宿敵熱刺報以噓聲，都震撼整個球場。

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槍手主帥阿迪達在賽後記者會開始前，主動先多謝香港款待，「多謝你們這麼歡迎我們，真的好得難以置信，你們讓我知道這間球會有多偉大。我們來到有清晰的目標，每一日都想提升水平、做好準備，但同時也要與不同的人聯繫，了解這裏美麗的文化。」

阿仙奴職球員賽後拉橫額向球迷致謝。（梁鵬威攝）

阿仙奴來港前在新加坡先後友賽AC米蘭與紐卡素，雖然比賽在可容納5.5萬人的新加坡國家體育場舉行，入場人數卻分別只得22813及38720人，意味球場內仍有不少空位。阿迪達回應記者提問時指，以球迷與氣氛來說，香港比新加坡更優勝，「這裏的球場是坐滿人的，能量自然很不同；但論比賽的話，之前兩場比賽都很講究體力需求，尤其是紐卡素的那一場。」他深信在港上演地標戰的前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）未來會有所表現，「我肯定他會變得不同。」

阿迪達深信在港上演地標戰的前鋒基奧基尼斯未來會有所表現。（梁鵬威攝）

槍手因應行程安排，今次訪港之旅在周二（29日）抵港，只留港短短數天，阿迪達不排除若有足夠時間，之後會再到來港作季前備戰，「由我們到埗時在酒店看到滿滿的人，感覺真的非常好，也覺得自己非常幸運。希望大家會為球隊感到驕傲吧，很快再見！（see you soon）」

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至於熱刺主教練法蘭克（Thomas Frank）也表示，之後仍會考慮訪港，「氣氛讓我們感受到這場比賽有多重要，競爭性有多大，一切安排都很完美，例如訓練設施、酒店與球場。」