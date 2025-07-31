阿仙奴對熱刺︱熱刺超遠射笠死拉耶　基奧基尼斯孫興慜尾段登場

【阿仙奴對熱刺/啟德體育園】英超亞軍阿仙奴今晚（31日）晚於啟德主場館對歐霸盃冠軍熱刺，上演「香港足球盛會2025」重頭戲「北倫敦打吡」。

今晚啟德主場館入瑒人數為49975人，打破上周利物浦對AC米蘭的正式售票賽事入場紀錄，幾近坐爆啟德。

熱刺憑藉柏比沙亞完半場前在中圈附近笠射，攻入全場唯一入球擊敗阿仙奴，在啟德主場館贏出北倫敦打吡。



阿仙奴球迷星光熠熠，袁文傑、方力申及盧覓雪熱血撐場。（袁志浩攝）

甫開賽阿仙奴即搶攻，不過未能打開紀錄，之後熱刺站穩陣腳後搶回不少攻勢。27分鐘熱刺威爾遜奧度拔禁區內起腳，皮球已越過阿仙奴門將拉耶手邊但撞柱彈出，未能先開紀錄。

有球迷觀戰期間身體不適，要救護員以輪椅移送離場。（袁志浩攝）

45分鐘，阿仙奴拉耶向前傳給利維斯史基利，後者未會意下被柏比沙亞截得皮球，在中圈邊緣即起腳超遠笠射，笠死未能回龍門前的拉耶，熱刺先開紀錄。

柏比沙亞半場笠死大衛拉耶，助熱刺領先上半場。（袁志浩攝）

柏比沙亞半場笠死大衛拉耶，助熱刺領先上半場。（袁志浩攝）

57分鐘，加比爾馬天尼利起左腳熨遠柱，皮球越楣而去。66分鐘雲迪雲門前接應隊友傳中，頭槌未能命中。

今場執法球證劉晃熙多次判決有爭議，阿仙奴球員不滿。（袁志浩攝）

68分鐘，新加盟的蘇比文迪夥同李安度杜沙特入替基斯甸洛加特及加比爾馬天尼利。蘇比文迪一入替第一腳即在禁區頂右腳球不着地拉射未能命中。74分鐘，球迷最想見到一幕出現，熱刺隊長孫興慜後備上陣，阿仙奴亦換入新加盟箭頭基奧基尼斯。84分鐘，熱刺再換入占士麥迪臣加強攻力。其後雙方駁槌但未有曾添紀錄。

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阿仙奴 VS 熱刺

7月31日 19:30開賽

電視直播：

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阿仙奴正選陣容：



1 大衛拉耶

4 賓韋特、2 威廉沙列巴、15 積及基奧柯、49 利維斯史基利

8 馬田奧迪加特、41 迪格蘭賴斯、16 基斯甸洛加特

7 布卡約沙卡、29 夏維斯、11 加比爾馬天尼利



後備：35 錫福特、51 祖殊尼高斯、3 基斯甸摩斯基拿、14 基奧基利斯、17 辛真高、19 李安度杜沙特、22 尼華尼利、23 米基爾馬連奴、24 雷斯尼爾遜、28 森比盧干加、36 蘇比文迪、38 高比利、43 伊斯美卡比亞、48 歷高斯、56 麥斯道文、71 夏利文安奴斯、89 沙文



熱刺正選陣容：



1 古里莫維卡里奧

23 柏度樸路、17 基斯甸羅美路、37 雲迪雲、24 迪積史賓斯

30 賓坦古亞、29 柏比沙亞

20 古度斯、15 貝治華、28 威爾遜奧度拔

9 李察利臣



後備：31 堅斯基、40 班頓奧斯甸、4 奇雲丹素、7 孫興慜、8 比蘇馬、10 占士麥迪臣、11 馬菲斯泰爾、14 艾查格雷、18 梁民赫、22 班倫莊臣、33 賓戴維斯、43 占美當尼、50 艾波特、80 胡斯高域

