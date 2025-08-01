熱刺啟德友賽贏波 李察利臣網上「挑釁」阿仙奴中堅變「互窒」
撰文：普利森
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「香港足球盛會2025」，熱刺昨（7月31日）晚在啟德主場館友賽阿仙奴，憑柏比沙亞一箭定江山，贏出這場海外版北倫敦打吡。
賽後，熱刺前鋒李察利臣（Richarlison）及阿仙奴後衛加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）在社交網站「互窒」。李察利臣大曬這場比賽的冠軍及最佳球員獎座，並將加比爾馬加希斯標註在獎座上。加比爾馬加希斯反擊，分享了一張照片，上面有3座阿仙奴對熱刺的英超最佳球員獎座。李察利臣再以他捧住歐霸盃的照片還擊。兩人雖然分別效力熱刺及阿仙奴，但同樣是巴西國腳，份屬老友，相信這次網上「互窒」都是彼此開玩笑。
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