熱刺啟德友賽贏波　李察利臣網上「挑釁」阿仙奴中堅變「互窒」

「香港足球盛會2025」，熱刺昨（7月31日）晚在啟德主場館友賽阿仙奴，憑柏比沙亞一箭定江山，贏出這場海外版北倫敦打吡。

賽後，熱刺前鋒李察利臣（Richarlison）及阿仙奴後衛加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）在社交網站「互窒」。李察利臣大曬這場比賽的冠軍及最佳球員獎座，並將加比爾馬加希斯標註在獎座上。加比爾馬加希斯反擊，分享了一張照片，上面有3座阿仙奴對熱刺的英超最佳球員獎座。李察利臣再以他捧住歐霸盃的照片還擊。兩人雖然分別效力熱刺及阿仙奴，但同樣是巴西國腳，份屬老友，相信這次網上「互窒」都是彼此開玩笑。



在7月31日於啟德主場館的友賽，李察利臣上陣對阿仙奴。（Getty Images）

熱刺前鋒李察利臣賽後在啟德主場館的更衣室內，拿住冠軍獎座及最佳球員獎座合照。他將照片放上社交網站，標註了阿仙奴中堅加比爾馬加希斯。（Instagram）

「大你3座」！加比爾馬加希斯在限時動態中分享3座英超最佳球員獎座，3座都是來自阿仙奴對熱刺的北倫敦打吡。（Instagram）

加比爾馬加希斯有隨阿仙奴訪港，與球迷見面，但因傷沒有落場對熱刺。（Getty Images）