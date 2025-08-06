桌球｜「新香港人」羅拔臣卓林普現身啟德　冀培養更多世界級選手

繼奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）後，由兩名世界冠軍級人馬卓林普（Judd Trump）與尼爾羅拔臣（Neil Robertson）先後成為香港居民，兩人今日（6日）齊齊現身啟德，出席有份投資的「香港桌球學院」開放日。

有「墨爾本機器」之稱的羅拔臣，攜同家人現身，這名澳洲球手談及成為香港居民的原因，更體驗到香港的極端天氣。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



羅拔臣與卓林普上周在上海大師賽碰頭後，今日在啟德出席有份投資的桌球學院開放日。（夏家朗攝）

桌球前一哥羅拔臣Neil Robertson官宣成「香港人」：香港是我福地

「香港桌球學院」在啟德體育園3號零售館，兩名前世界冠軍卓林普與尼爾羅拔臣有份投資，今日一同出席開放日，現場不少球迷慕名到場。卓林普與羅拔臣更拿出「私家Cue」獻技，與羅拔臣兒子Alex及7歲的小朋友Patrick組隊，兩父子同場對壘。羅拔臣的女兒全程用手機記錄父親英姿，父女之間的互動引來觀眾會心微笑，結果羅拔臣與Patrick勝出。

卓林普與羅拔臣上演2打2的表演賽，與羅拔臣兒子Alex及7歲的Patrick組隊。（夏家朗攝）

羅拔臣是第3位成為「香港人」的桌球手，這名43歲澳洲球手大讚香港有地理優勢，若香港成為基地的話，無論前往英國、澳洲也很方便，羅拔臣更稱：「香港現在是我的第三個家。」羅拔臣與家人今早剛辦完證件手續，即將取得香港身份證。

羅拔臣今年3月在香港世界桌球大獎賽，他直言每位球手都很喜歡香港，而他與卓林普在香港設立桌球學院，直言是「很強的團隊」，他歡迎任何人上堂，在香港推廣桌球這項活動。

羅拔臣時與女兒互動。（夏家朗攝）

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羅拔臣與家人今次來港，剛好遇上連日的惡劣天氣，經歷長達11小時的黑雨及雷電交加，羅拔臣在港有不一樣的體驗，「當時我們在酒店，我兒子誤以為閃電是窗外大廈的燈光秀，但閃電閃過不停，我多年到訪過世界各地不同的地方，我從未有過這樣的體驗，這顯然有點不正常。」

羅拔臣期望未來數日天氣變好，可以與家人遊覽香港，最期待與家人一起去看熊貓：「我差不多在亞洲各地旅行了將近20年，我妻子一直不准我去看熊貓，除非她和我一起看。所以等了20年，我終於能親自去看熊貓了，到時候我可能會像個孩子一樣興奮呢！」

羅拔臣。（夏家朗攝）

卓林普：打造安全訓練環境 培育香港新星

卓林普同樣是投資者之一，他分享了對學院的願景，以培養更多香港的世界級選手為目標，他坦言繼傅家俊及吳安儀後，至今未有下一個香港的桌球新星。卓林普希望透過這學院，為小朋友營造更好的環境，吸引更多新血，「過去見過不少環境昏暗、煙霧瀰漫的桌球室，我們希望營造一個更專業、練習環境更優質、更安全的空間予小朋友來訓練。」

卓林普希望為香港培育更多世界級球手。（夏家朗攝）