乒乓球世界盃2026女子單打決賽，由世界排名頭兩位的中國球手孫穎莎大戰王曼昱，單向往績莎莎勝出場數看似遠勝對方，但若只計算大賽決賽，王曼昱反而是佔優的一位。

孫穎莎在全場狂熱的打氣聲中盡顯決心，體能明顯未從今午準決賽中回復過來的王曼昱，盡力一戰仍以1：4落敗，孫穎莎連續3年稱霸世界盃，成為女子選手史上第一人。



乒乓世界盃︱王曼昱力戰下不敵孫穎莎。（Getty Images）

大賽決賽戰績王曼昱更勝孫穎莎 今年體能回復有落差

二人既是國家隊隊友，又是最強的對手，孫穎莎與王曼昱近年在WTT巡迴賽、國內乒超聯賽以至國際大賽常常碰頭，莎莎勝場佔盡優勢，可是若只計二人在亞洲盃、亞錦賽、世錦賽、世界盃及全運會的話，今仗之前王曼昱5勝3負，稍為佔優。

兩年前孫穎莎首次贏得世界盃，當時在決賽4：3險勝王曼昱；去年世錦賽又是鬥足7局莎莎才險勝對方。然而今年在澳門上演的世界盃不太一樣，準決賽今早上演，首場在11時開賽，孫穎莎僅以31分40秒便直落4局輕取德國的雲達（Sabine Winter）；11時45分開賽的另一場準決賽，王曼昱面對21歲的韓國球手申裕斌要花上1小時9分22秒才以4：2勝出，體能方面消耗更大，加上昨日在8強4：2勝日本削球好手橋本帆乃香一戰後已極疲累，王曼昱要跟時間競賽盡力回復體能。

乒乓世界盃︱王曼昱在準決賽勝申裕斌一戰消耗不少體力。（Getty Images）

王曼昱體能未及恢復 力戰仍負1：4

晚上7時半上演的決賽，王曼昱出場時已略見疲態，她在第一局已跟孫穎莎打出最高水平，王曼昱出盡最強武器頭段曾領先4：1，局尾仍佔9：7優勢，可是未能守到最後，莎莎主動出擊連拿4分，以11：9先取一局。孫穎莎今場看到信心和決心十足，第二局頭段曾拋離7：3，王曼昱不放棄逐分力追至兩分距離，最終還是未夠，在速度上有數球看來不太跟得上，以8：11再輸一局。

第三局雙方頭段爭持下王曼昱連拿兩分領先5：3，輪到莎莎力追，當中一次完全失位下的「極限救球」，分數追成5：5平手。兩位球手愈戰愈勇，戰至10：10、11：11之後，莎莎連取兩分，以13：11再贏一局，局數遙遙領先至3：0。

乒乓世界盃︱孫穎莎挫王曼昱封后 三連霸成女將史上第一人創歷史。（Getty Images）

孫穎莎挫王曼昱封后 三連霸成女將史上第一人

莎莎愈打愈順，第四局掌握8：4的優勢，看似冠軍在望，王曼昱絕地反擊連拿7分，先追平再獲勝，在全場莎莎迷歡呼聲中仍未受影響，以11：8追回一局。然而第五局王曼昱再次露出疲態，體能明顯跟不上對手下落後1：6，局尾落後3：10縱連追4分，莎莎終以11：7拿下此局，以4：1勝出賽事，連續三屆封后，寫下賽事歷史新一頁。

她在賽後特別請觀眾為國家隊隊友王曼昱鼓掌，她感謝對方再次帶出她的最高水平，又表示今次賽事收穫很多，「比賽中的起起伏伏，每天都不一樣」，之後會好好總結和休息，為月底的乒乓球團體世界盃做好準備。