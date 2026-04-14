柏林聯用女主帥開歐洲五大聯賽先河　回顧小球會大作戰的熱血之路

在柏林聯日前宣布以34歲的瑪麗路易絲伊達（Marie-Louise Eta）為球隊主教練後，這支德甲球隊成為歐洲五大聯賽首支起任女主帥的球隊。回顧柏林聯從小球會升上德甲，他們走過的路熱血又創新，然而這條路從來考驗團結和勇氣。



上周六（11日）的第29輪德甲，柏林聯作客以1：3不敵包尾的海登咸後，宣佈解僱主帥包加特（Steffen Baumgart），即時委任伊達接掌兵符。

在較早的26歲，埃塔結束球員生涯，轉行做教練。（Getty Images）

伊達球員時代曾協助女子足球隊Turbine Potsdam奪得女子歐聯冠軍，入選過德國青年隊，可惜26歲因傷掛靴，早早結束球員生涯。

2023年11月至2024年5月，伊達擔任柏林聯助教，期間因時任主帥Nenad Bjelica停賽三場，伊達在對達斯泰特一役臨時頂上，成為德甲首名在場邊指揮比賽的女性，該仗柏林聯以1：0擊敗對手。

2025年7月起，伊達擔任柏林聯U19主帥，如今更執教一軍，再次開創歷史。雖然柏林聯目前在聯賽榜以8勝8和13負得32分排第11，距離降班區足足有11分優勢，但她未敢掉以輕心，她表示：「雖然與降班區有一段距離，但我們仍未穩奪來季德甲席位。不過柏林聯的強項就是在逆境中團結一致，我有信心我們能夠在餘下賽程取得關鍵分數。」

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伊達成為歐洲五大聯賽史上首名女主帥。她退役後投身教練之路，2022年是其職場轉捩點，因為她從120個報名者中脫穎而出，成為16名入選德國足總教練班的學生之一，更是唯一一個「女同學」。她亦曾與德國名帥高普交流，自言獲益良多，「我從他身上學到大局觀，並要進退有時。他令我知道，教練不一定每事『出手』，有時退後一步，效果更好」。

柏林聯官方霸氣回應不友善評論。（X@fcunion_en）

柏林聯宣布伊達「坐正」後，有球迷留下負評：「知道了，之後在他們的每個對手下注。」柏林聯回應：「賭博和性別歧視一樣愚蠢。」球會稱伊達為「History MAKER」，事實上柏林聯過去就多次憑着堅韌和純粹，成為球壇的「開路先鋒」。

2004年，球會陷入嚴重財政危機，當時如無法支付150萬鎊保證金，將無法繼續參加職業聯賽。面臨解散之際，眾多球迷「為聯隊流血」，紛紛捐血從而獲取補償金，並將補償金捐給球會。

2008年，柏林聯主場日久失修，面臨失去球場執照的危機，如沒有球場執照，將無法繼續參加職業聯賽。在球會無力承擔修繕費用之時，球迷決定「自己球場自己砌」， 2300人親手用一磚一瓦搭建球場，合力貢獻約14萬工時，確保球場順利完工。翌年，柏林聯奪得德丙冠軍，升上德乙；到了2018/19球季，他們在德乙升班附加賽以作客入球戰勝史特加，在2019/20逐鹿德甲，近500幅離世球迷的照片被帶入球場，讓曾為柏林聯流血流汗的人見證歷史。

球迷現場見證柏林聯升上德甲後首場比賽。（Getty Images）

在柏林聯創造過的每個「第一次」，每個角色都是一份子，都應該被重視。如今伊達走馬上任，成為歐洲五大聯賽「首例」，或許當更多女性在數十年走上世界主流聯賽舞台，執教男隊不再罕見，人們都會記起2026年春天，柏林聯第一次將指揮權堅定地交給球場上的女性。