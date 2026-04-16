歐聯8強｜拜仁兩回合6：4淘汰皇馬　阿仙奴合計1：0勝士砵亭

歐聯周三（4月15日）舉行八強次回合賽事，拜仁慕尼黑上半場以2：3落後皇家馬德里，至比賽尾聲分別由路易斯迪亞斯（Luis Diaz）、米高奧利斯（Michael Olise）取得入球，助拜仁戲劇性地以4：3反勝對手。拜仁首回合領先對手2：1，兩回合合計以6：4出線，四強將對陣巴黎聖日耳門（PSG）。



同時間作賽的阿仙奴0：0士砵亭，阿仙奴首回合領先對手1：0， 兩回合合計以1：0晉身四強，四強將對陣馬德里體育會。



拜仁慕尼黑對皇家馬德里的賽事，上半場1分鐘，古拿（Arda Güler）先為皇馬打開紀錄。5分鐘後，柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）為拜仁扳平。至29分鐘，古拿梅開二度。於38分鐘，哈利卡尼（Harry Kane）為拜仁追回一球。至42分鐘，麥巴比（Kylian Mbappé）在雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）助攻下建功，皇馬半場領先3：2 。

下半場，卡馬雲加（Eduardo Camavinga）於86分鐘兩黃一紅被逐。臨完場前的89分鐘，路易斯迪亞斯取得入球。補時階段，米高奧利斯攻入致勝球。

圖為2026年4月15日歐聯八強次回合賽事，阿仙奴與士砵亭打成0：0 。（Getty Images）

至於阿仙奴對士砵亭的賽事，雖然阿仙奴次回合悶和對手，但靠首回合領先1：0晉級，也是連續第二個躋身歐聯四強。