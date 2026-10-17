大嶼山行山｜貝澳上茅園脊探尋廢棄梯田　山路崎嶇略有挑戰

未入夏便已吹南風。南風天，就想起朝南向海的南大嶼郊遊徑。在地圖規劃路線時，看到茅園這個地方。上網找前人走過的軌跡，看到幾個山友的紀錄。原來三年前優悠曾開線走這條路。那就不客氣了。下載山友的軌跡，修改下半段行南大嶼郊遊徑。（出發時間：2026年4月15日）



今早在東涌乘八點卅五分開出的3M巴士，在「貝澳油站」下車。下車後，向梅窩方向前行，走到去「流水音」的路口。

+ 7

離開嶼南道，往上走幾步轉左，走上斜路即見左邊有墳場，在墳場上行。走到最高的墓地，墓地後有山徑。有幾款山隊的路標，原來這條路頗多人走。路徑很清晰，不過路中有多處下垂的枝幹和倒下的藤蔓。

在網上找到六十年代的航空照片。把今天的軌跡放上去，可見今天的軌跡大致上是在脊線上，經過幾個山丘和一大片耕地。耕地所在位置叫「茅園」。

+ 16

橫過一條寬闊的路。用大比例地圖可見有其他上山路徑，但為免節外生枝，還是照跟前人的軌跡。山徑多碎石，頗崎嶇。

為緊貼這幾個快腳，走得滿頭大汗。停下來拍照，其實想一個喘息機會。

從航空照片可見我們左方有一條明顯山徑，那條山徑起點在貝澳老圍，不知現在是否還在？

+ 6

茅園在二百至二百二十米高的山脊上。山不高，從嶼南道走到茅園附近的山丘只需廿分鐘。

二百米高是一段平脊，繼續緩緩上行。到耕地前經過三個山丘（紅線右段）。山丘上有大石，站在大石上，幾乎看不到貝澳海灘。根據地圖，227米高程點在前面山丘上。經過山坳才到227高程點。

+ 8

227米高程點附近的大石，大石在紅色箭咀所指位置，就在大片耕地南面的山丘上。當然這片耕地早已廢棄，被密林覆蓋。舊地圖有標示這片耕地，還有兩條小徑從山下貝澳走到這裡。

+ 2

在郊區地圖，這個地方叫「茅園」。不過舊地圖沒有這個地名。翻查J.Strickland所編的Southern District Officer Reports Islands and Villages in Rural Hong Kong 1910-60有關貝澳的報告也沒有提及「茅園」。

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不知「茅園」是否這片耕地？但應該不是村名。

從227米高程點下降到廢棄梯田，經過幾條石壆。走上南大嶼郊遊徑之前，還要經過一個小丘（下圖紅色箭咀）。

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上小丘，走下小丘。反彈上南大嶼郊遊徑，走上幾條石壆。過了石堆，已接近郊遊徑。

到南大嶼郊遊徑。山友說要改線上雙東坳，最後到郊遊徑還是轉左去伯公坳。

+ 10

要走接近五公里去伯公坳。見到水池就知快到伯公坳，十一點十五分到伯公坳。

有山友建議行伯公坳橫山徑，但被以「潮濕路滑」為由否決。最後照計劃行舊東涌道去地塘仔郊遊徑。後來才知前面幾個快腳直落舊東涌道，在十八區墳場巴士站乘車返東涌。

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我們後面幾個行地塘仔郊遊徑去法門古道，已經走得慢，最後還要又上又落多走幾公里路。走了半小時到法門古道，轉右落石門甲。

十二點廿分到石門甲。續走到東涌道乘巴士返東涌吃飯。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】