大嶼山行山｜看飛機殘骸登五鼓嶺　賞花瓶石再上花瓶頂大陰頂

今日旅聯舉行嶂上登山節。我們不參加，為避開人潮，想好了的西貢路線也要延後，改去大嶼山東北幾個山頭。（出發時間：2026年1月4日）



四年沒去過那個地方了。集合地點青嶼幹線轉車站交通方便，為什麼不想去呢？因為轉車站只有臨時洗手間。想想早上用過臨時洗手間，恐怕整天沒胃口。而且大嶼山東北離東涌、青衣很遠，行山後要梳洗、飲茶都不方便。不過這區的山不高，很舒服。

現在星期日要輕鬆閒遊養生，於是想起了東北大嶼這條線。雖然不方便，但幾年一次也可接受。

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今早八點四十五分在青嶼幹線轉車站集合起步。本來只去花坪頂、大陰頂。估計山友們都會覺得路程太短，臨時加遊五鼓嶺，於是經行人隧道橫過公路。

在九龍方向公路側走下石級到一條車路，轉右沿水渠北行到海邊。轉車站旁邊的管理站側有一條通道，石級到車路，到車路轉右，對面是一間船廠。沿車路走不遠便到一個閘口。閘後是一大片空地，空地被鐵板圍封，不准進入。鐵板外側有小徑直通到海邊。

本來要去五鼓嶺便要走那條小徑，不過守衛開閘讓我們進去。或許守衛以為我們想去看看一架降落時失事的飛機吧？

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這架貨機在降落時滑出跑道時撞倒一輛巡邏車後墜海。既然有此機會，山友們都走近打卡。

打完卡，朝著海邊鐵絲網的缺口走去。從缺口走出去就是這條渠的出海口。轉右沿渠邊走到一條橋。過橋見山坡有一條明顯的泥路，泥路就是新開的入口。渠邊有幾條路上五鼓嶺，新入口很闊很陡。

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感覺這條路較四年前闊，可能上五鼓嶺的遊人多了。五鼓嶺很矮，很快就到頂。山頂平闊，走完斜坡，到此可以悠閒地漫步賞景，草太高，近景被遮住，可惜。

打過卡，便穿過叢林，到青嶼幹線北側的人工斜坡頂。轉左走下維修梯級，到公路旁的通道，轉左去橋塔。汲水門大橋的下層車道，橋下橫過公路。

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經過鐵門沿村徑去二轉、三轉、草灣。雖然中途有兩條路落海邊，但因為要走回頭路，所以從未走過。

在村徑邊走邊賞景也不錯。對開的島叫「燈籠洲」，島上有燈塔。維港填海前也有一個島叫燈籠洲，英名奇力島。在銅鑼灣渣甸街那個街市就叫「燈籠洲街市」。

快到草灣，落碼頭打卡，在碼頭望向草灣，回到分岔路，靠左去草灣沙灘。

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草灣仍有人居住。灘後有狗歡迎我們。地圖顯示灘後有路上花瓶石。但看到路口有閘，就放棄了。繼續沿海邊的村徑朝花坪走去。

花坪的沙灘早已被新地買下，改名為「藍鯨灣」，給柏麗灣居民渡假。雖然現已荒廢，但仍是一個私人沙灘。懶得走下沙灘，就在上花瓶石的路口看一眼就算了。

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轉右上花瓶石，上山途中望向花坪岬角對開的小島「岩口石」（又叫椅山）。梁煦華在《香港郊野談奇》一書中記述一個傳說。椅山和周邊的礁排是「黃牛吐珠」的「珠」。故老相傳，明珠原埋藏於花瓶頂山上的牛地。每當月黑風高之夜，山上埋珠位置即現幽光。某夜天昏地暗，風雨交加。翌日雨過天青，人們發現近岸海面出現一個岩石小島。事後才知該岩石小島實為一頭黃牛吐的珍珠，可惜從山上滾下時破碎了。珍珠的碎片變成散佈的岩石。當然這只是傳說，筆者也說「故妄言之，故妄聽之。」不可當真。

看過花瓶石的人都說不似花瓶。

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從這個角度看，這塊石方方正正，朱維德說：「坐船過汲水門，或由灣下仰眺，都是圓柱形，就是一個花瓶的形狀。」他說的就是這個角度看吧？不過大部份山友印象中的花瓶石都是這個形狀。

看完花瓶石便繼續上花瓶頂。山友說這條路寬闊清晰，為什麼在「香港遠足路線APP」的地圖用灰線呢？其實這條路頗陡，地面有沙石，若從花瓶頂下來是有點難度的。

花瓶頂高274米，不算高，但今早北風減弱，陽光猛烈，未到頂已全身汗。這山窩有一條橫山徑，經過「花瓶墓」。上次矇查查走進去，結果草太密放棄，今日有山友獨自走進去。要養生當然走大路。

雖然去大陰頂不用上花瓶頂。但既然山頂就近在咫尺，就快步走上去打卡。

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山頂風景不錯。打過卡，回到分岔路轉右去大陰頂。地圖有一段山徑不見了，唯有上大陰頂，再轉左返回山徑。

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在大陰頂轉左返回山徑，原來這條山徑變成梯級。梯級斷續，最後到欣澳道東側的人工斜坡頂，轉右落維修梯級，直落欣澳道，到欣澳道轉右去翔東路，翔東路沒有行人路，到右邊第一個路口，跨過防撞欄落隧道。

十二點鐘到欣澳站。乘地鐵去荔景飲茶。走了九公里。

【本文獲「山水小組」授權轉載。】