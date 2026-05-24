羅拔臣深情撰文向利物浦告別　來自蘇格蘭的足球詩人︱英超人物誌

利物浦近年歷盡生離死別，不知大家有沒有留意到，每次為隊友、教練寫下最動人篇章的一位，往往都是左後衛羅拔臣（Andrew Robertson）。

形象向來開朗活潑，這位既搞笑又多說話的「口水仔」，另有溫柔細膩的一面，今次輪到他與沙拿一起告別效力9年的紅軍，羅拔臣親自撰文，在利物浦《迴聲報》（Liverpool Echo）寫下一篇過千字長文，向整個利物浦市的球迷大訴衷情。總是覺得這位來自蘇格蘭格拉斯哥的男子漢，其實是個被足球耽誤的詩人。



羅拔臣2017年加盟利物浦時只得23歲。（Getty Images）

羅拔臣加盟初期未獲上陣 高普近日揭當日對話

羅拔臣初來利物浦的時候，只得23歲，加盟半季卻鮮獲正選上陣機會，令他心急了，找上時任主帥高普尋求答案。近日高普受訪時談及此事時稱，「簽入羅拔臣讓我獲益良多……他走入我的辦公室，跟我說：『老闆，我每天都很努力，為何我沒有機會？』」他形容，那是羅拔臣的「開竅」一刻。

高普遲遲未以羅拔臣打正選，是因為看到對方在防守上的不足，當羅拔臣主動求問，高普憶述，「我當時跟他說，我喜歡你在進攻方面所做的一切，但不喜歡他在防守方面做的任何事情。假如我們同意為此努力，而你願意全情投入，我們會一起有很多有趣時刻。」

羅拔臣是高普在利物浦的其中一位愛將。（Getty Images）

搞笑多言背後的溫柔細膩 來自蘇格蘭的足球詩人

羅拔臣稱，「那晚我回到家中，我在想：『我要付出一切努力，去為這個領隊而戰，去為利物浦而戰』。」那晚之後不久，羅拔臣開始獲得正選機會，這位精力充沛的守將，每場均會不惜力氣全場高速跑動助攻助守，不單是高普麾下的必然正選，同時與阿歷山大阿諾特一起成為利物浦的攻勢發電機，二人每季助攻次數一時瑜亮。英超後衛的歷史助攻榜，已離隊的阿歷山大阿諾特以64次榮列史上第一，羅拔臣以60次排第二位。

球迷大都只留意到羅拔臣在球場上的演出，他同時是位親切又搞笑的隊友，在家中是個好丈夫和好爸爸。他近日在利物浦官方告別影片中稱，「當日加盟利物浦，只有我和Rachel（羅拔臣太太），現在我們已經育有3個孩子。」高普形容，「羅拔臣是他認識的人當中，其中一個最好的人」，離別這件事在足球世界本屬平常，每當有隊友甚至是上季恩師高普離隊，羅拔臣均會認真寫下趣味與情誼兼備的帖文，去年夏天祖達遇上車禍悲情離世，羅拔臣為對方寫下的一字一句教不少人感動落淚。

羅拔臣給球迷的信：利物浦永遠會是我人生中的重要部分

沙拿離隊的消息一出，羅拔臣再次施以妙筆送行，如今輪到他本人亦離開，還有誰為他撰文？高普年代的舊將在目前利物浦陣中已所餘無已，羅拔臣決定親自操刀，撰寫一封全版公開信，今天在利物浦《迴聲報》（Liverpool Echo）上刊登，因為他想與家人親自感謝這個城市和社群，「我是個自豪的格蘭斯哥人……不過在這裏9年次後，我知道自己的內心能夠容納兩個城市，利物浦永遠會是我人生中的重要部分。」

他述說兩個城市的共通點的同時，認定他與太太跟默西塞特郡的連結，遠較足球層面更深，一對來自格拉斯哥的青梅竹馬愛侶到利物浦組織家庭，初為人父母，9年後一家兩口變五口，娓娓道出他的父母、哥哥和好友亦如何愛上這個城市。

羅拔臣與沙拿一起告別利物浦。(路透社)

錦標與勝利巡遊固然難忘，羅拔臣認為一起經歷的困難同樣重要，「我們一起受苦，整個城市陪伴我們感到失望，那才是令我們的連繫變得如此特別的地方。我們一起贏，一起輸，我們一起笑過，慶祝過，哭過，哀悼過。我們一起經歷一切事情……能夠置身其中，我會永遠感激。」

羅拔臣的撰文對象不止利物浦球迷，他同時向支持愛華頓的球迷致謝，「歷年來我遇過很多愛華頓球隊，我必定會想念那些爭辯、幽默感和來來往往的挖苦。那就是這個城市的足球——熱情、激昂和永不沉悶」。「多謝你們歡迎一個來自格蘭斯哥、以踢足球為生的瘦削男子，並讓他感到是大家庭的一分子、遠較足球本身重要。」

再見了，羅拔臣！（Getty Images）

以往看着羅拔臣跟阿歷山大阿諾特一起拍下的搞怪影片，蘇格蘭人口才尤其出色，總是預想他退役後轉型當足球評述員，不過羅拔臣文筆了得，更加期待他為各大媒體撰文，甚至當上寫作人。