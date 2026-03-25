沙拿告別利物浦︱羅拔臣感人致敬　已離隊TAA連發3個限時動態

沙拿（Mohamed Salah）宣布季尾離開利物浦，結束9年紅軍光輝生涯。在這個對足球狂熱的港口城市受盡萬千寵愛，他亦以源源不絕的入球作為回應。然而任何美好事物總有終結的一天，正如他本人所言，「不幸地，這天終於來臨。」

去到33歲的年紀，沙拿的速度已經不及往昔，今季在人腳及戰術變動下，在球隊的重要程度亦無復從前。即使離隊成為事實，他留下來的情誼肯定能歷久不散，羅拔臣再次以溫暖的文字為隊友送上深情致敬。



羅拔臣在帖文附上的第一張照片，便是利物浦2019年贏得世界冠軍球會盃時他從後擁抱沙拿的合照。（Instagram）

羅拔臣長文向沙拿致敬：你是利物浦歷來最偉大球員

羅拔臣與沙拿同在2017年的夏季轉會窗來到利物浦，沙拿以影片公布離隊消息，羅拔臣隨即在社交媒體為沙拿寫下長文，「穆罕默德，多謝你。在我們人生中最美好的其中9個年頭，球場內外留下美好回憶。看着你把工作做到最好，成為利物浦史上其中一位最出色球員，並能夠參與其中，實在是件樂事。」

「很多人應該也注意到，你的心態無出其右，每天你都在推動自己，總是要求自己和隊友付出更多。」

「能夠在一段這麼長的時間跟你在場上並肩作戰，是我的榮幸，但更大的榮譽是能夠作為你的朋友。」

「你值得擁有一個反映你在利物浦足球會地位的送別——最偉大的一員，舉世無雙。」

利物浦創會133年，獲公認為史上最佳的球員歷來不出杜格利殊（Kenny Dalglish）和謝拉特（Steven Gerrard）兩大傳奇，目前累積435次上陣攻入255球的沙拿，為球隊贏盡錦標，肯定已是偉大球員榜一員，是否最佳有待公論，不過羅拔臣作為隊友的主觀視角帶有感情因素，這樣說亦無可厚非。

就算未能超越魯殊（Ian Rush）的346球，亨特（Roger Hunt）的285球，沙拿已是紅軍歷來入球量排第三的射手，較謝拉特、科拿、杜格利殊和奧雲更多。沙拿上季領利物浦再奪英超，去年終跟利物浦續約兩年，新球季一切不似預期，終提早在今季尾解約離隊。羅拔臣至今仍未有續約消息，他的合約到今夏便屆滿，很可能亦會在今季完結後離開晏菲路。假如沙拿、羅拔臣均離隊，高普年代的骨幹只剩下門將艾利臣及隊長雲迪積克，兩人的合約亦只到2027年夏天。

阿歷山大阿諾特連發3個限時動態 形容沙拿是「傳奇」

已轉投皇馬的阿歷山大阿諾特，在Instagram限時動態連發3個stories，3張合照，一句「兄弟，一趟不凡的旅程」（some journey brother），形容對方為「傳奇」。

蘇保斯拉爾、艾基迪基、域斯等多位現役利物浦隊友均轉載沙拿的告別影片，前者同樣讚對方為傳奇，域斯則指能跟對方合作是榮幸。