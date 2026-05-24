沙拿利物浦臨別贈言又被曲解？　警告史諾VS傳承紅軍精神︱英超

今夜（5月24日）英超聯賽煞科，今季四大皆空的上屆冠軍利物浦，昨天進行最後一課操練，球隊特別表揚離隊在即的兩大功勳戰將沙拿和羅拔臣。

二人同在2017年夏天加盟，在球隊一起經歷9個球季，沙拿臨別贈言，開玩笑地警告一眾隊友：「下年你們最好要贏點什麼」，以幽默感把傷感一刻轉化成笑聲，同時也間接在傳承身為利物浦球員的一份責任，有媒體卻宣稱他再次向主帥史諾發出警告。



沙拿在利物浦的最後一課操練，依然認真。（Getty Images）

沙拿社交媒體帖文被評「自私」 今夜告別戰能否上陣成疑

上季沙拿交出神級演出，在主帥高普離隊之下，仍能帶領利物浦再次贏得聯賽冠軍，個人獨攬英超神射手、助攻王，英超年度最佳球員及PFA年度球員先生，並在季尾與利物浦高薪續約兩年。可是今季紅軍陣容及戰術大變，沙拿缺乏支援下狀態持續低迷，去年12月公開力數主帥史諾不是，並在3月宣布季尾離隊，較合約期提早一年。

他與史諾的決裂，從此令他一言一行都被放進放大鏡，早前他的一個社交媒體帖文，遭解讀為「揶揄史諾不夠資格執教利物浦」，連名宿加歷查、曼聯名將朗尼均罵他自私，甚至認為史諾不應在今晚的告別戰派沙拿上陣。

利物浦更衣室內典範 任何時刻做足預準功夫

沙拿加盟以來，無論球員內外都是更衣室內最勤力的一位，每天訓練幾乎永遠最早到場，訓練時間認真不在講，回到家中亦不時自行加操，把身體維持最佳狀態。就算是休季期間，他在飲食方面也不會放肆，每次歸隊必定處於佳態，一身肌肉甚至較球季期間更結實，因為他明顯找來專家為他加操了。

他過着苦行僧一樣的生活亦毫無怨言，一切只為成為一個最優秀的球員，幫助利物浦爭取更多榮譽。看在眼裏的利物浦球迷一定不會不知道，這亦是他長年都是紅軍球迷寵兒的原因。他個性就是如此張揚自信，敢言而不失幽默，未明清楚紅軍內部狀況的朗尼便算了，加歷查突然加入「反沙拿」大軍行列，實在令人難以理解，不過亦無謂深究了。

利物浦全軍送別沙拿及羅拔臣。（IG@Liverpool FC）

沙拿臨別贈言 幽默化解傷感不忘傳承紅軍精神

種種批評雜音之下，沙拿難免在利物浦的最後一課操練成為焦點。就算不知會否獲派上陣，他依然認真操練，亦不時流露笑容，與隊友有說有笑。主帥史諾特別代表利物浦職球員向沙拿和羅拔臣致謝，肯定他們為球隊的長年付出和貢獻，並跟二人擁抱和送上以照片砌成他們球衣號碼的紀念品。

之後沙拿和羅拔臣分別發言，沙拿先說：「今天我不想太傷感，因為明天（周日）將會很傷感，不過我真的對我在這間球會的每一刻感到很感恩。我跟你們全部人均曾經歷美好時光，這些回憶會長留我心，非常感謝你們，希望我們很快便可再見。」

羅拔臣說，「這是我人生中最美好的9年，我們一起有過很多快樂時刻，很多笑聲，亦有很多成就。跟你們一起分享更衣室是我的榮幸，多謝你們。」他話猶未盡，沙拿便突然插口：「仲有一件事」，隨即一臉認真地稱，「身為利物浦球員，為球隊贏得一點什麼、贏得比賽，是你所經歷過最美好的事。當你贏得一點什麼的時候，那是世上最佳的球會，但當你落敗，便是世上最差勁的球會，所以你明年最好要贏點什麼」，立即博得全場隊友和職員的笑聲與掌聲。

沙拿臨別贈言，表面上以英式幽默化解傷感，實際上亦有向一班年輕隊友傳承的意味，以輕鬆的方式告訴他們，錦標對利物浦的重要性，並且是披上這件紅色戰衣的球員應負的責任。英國《每日郵報》將這番話演繹為「沙拿又向史諾發出警告」，筆者實在難以苟同，這其實更似是他為利物浦送上的最後一份禮物，盼望把紅軍傳統對勝利執着的精神，傳承下去。