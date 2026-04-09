利物浦應如何處置史諾？ 功勳教頭戰術超錯幸運兩球負PSG︱01球評

歐聯8強首回合，利物浦作客0：2負巴黎聖日耳門（PSG）看似不是太壞的結果，但假如細看比賽內容——紅軍主帥史諾在關鍵一戰忽然改變戰術改踢三中堅，一班球員荒失失的演出不堪入目，若非PSG球員把握力平平，早已再次大敗一場。

紅軍管理層對主帥向來有耐性，而且史諾還在領軍首季便帶來寶貴的英超聯賽冠軍，然而隨着他今季領軍愈帶愈亂，與球迷的關係亦日益惡劣，球會應如何處置他才好？



歐聯8強首回合︱史諾在關鍵一戰忽然改變戰術改踢三中堅，利物浦只負兩球已屬「幸運」。（路透社）

利物浦低迷中見真章 史諾領軍愈窮愈見鬼

史諾加盟利物浦後有個夢幻開局，主將沙拿為首的一班球員重現朝氣，同屬「荷蘭幫」的格雲貝治、加普戰力提升，首季便帶來英超獎盃。祖達突然離世的陰霾，在擁有球會的芬威集團（FSG）去年夏季轉會窗豪花4.5億英鎊增兵而一度消散，無視後防人手緊絀，以及阿歷山大阿諾特、路爾斯迪亞斯、紐尼斯離隊後，沙拿在前線缺乏支援和供應等問題。

結果帶點幸運成份的開季7連勝之後，便迎來英超、歐聯4連敗。低潮每隊都會遇上，關鍵是如何及時扭轉過來，轉危為機，然而上季那個充滿智慧的荷蘭年輕教頭，今季突然在用人、戰術忽然變得極為保守，靠後備球員扭轉乾坤、及時變陣的招數不復再。當所有人也看到加普表現平平無奇，他卻死攬不放場場放他踢正選，而明顯地，他未為阿歷山大阿諾特離隊作好部署，任由陣中最佳攻擊球員沙拿在場上不知所措。

歐聯8強首回合︱利物浦士氣低落。（路透社）

高普與史諾的分野

當然，他無權過問集團足球部舵手愛華士（Michael Edwards）及體育總監（Richard Hughes）掌控的轉會事宜，今季的人手及配置問題兩大高層責無旁貸。然而今季球隊成績低迷，便可看到史諾與高普的不同——荷蘭人欠缺高普那份個人魅力和凝聚力，球隊順境時當然沒有不妥，逆境下方見真章。

時值世界盃年，一眾主將突然「錫身」不足為奇，加上伊沙克、費林邦甫加盟便受傷，實屬不幸，但突然間整支球隊「集體失魂」，肯定是教練的責任。若由2026年起計算，利物浦在13場聯賽4勝5和4負，只得17分，同期榜首阿仙奴有28分，曼聯有26分，少踢一場的曼城有21分，易帥後表現飄忽的車路士也有19分，前六位球隊之中唯獨下半季同處低迷的阿士東維拉得分較利物浦少。

歐聯8強首回合︱史諾帶領下利物浦今季表現令人大失所望。（路透社）

加歷查：利物浦表現「猶如一支低組別球隊」

FSG一度無視球迷要求史諾下台的聲音，然而眼見球隊聯賽盃16強半力出擊下，主場0：3不敵水晶宮；英超聯賽不止篤定衛冕失敗，尚餘7輪已輸掉10場，目前排第五位，能否保住歐聯席位仍是未知數；足總盃8強全力出擊，作客曼城近乎毫無還擊之力下0：4大敗；如今歐聯8強首回合兩球見負，很大機會出局，今季落得四大皆空，有消息指管理層終於開始考慮史諾的帥位問題，史諾跟利物浦的合約至2027年6月屆滿，球會可能提早結束雙方合作關係。

畢竟正如紅軍名宿加歷查所言，這支利物浦的表現「猶如一支低組別球隊」，並形容史諾的戰術「大大出錯」（massively wrong），「某程度上這是個很好的戰果，因為實際應該輸5至6球。考慮到上季的狀況，兩隊差天共地的表現實在令人相當震驚。」上季兩軍在16強相遇，利物浦首回合作客憑門將艾利臣神級演出小勝1：0，次回合主場一球見負，捱至互射十二碼出局，PSG最終順利首度封王。今季PSG實力依然，利物浦卻淪為一支無頭蒼蠅一樣的球隊，實在很難想像是由同一位教練領軍之師。

歐聯8強首回合︱史諾的戰術猶如「虐老」，令34歲的雲迪積克左支右絀。（路透社）

與球迷關係徹底破壞 史諾非走不可？

高普上任之初，曾罵醒一班未完場便離場的球迷，當時球隊班底質素平庸，但德國教頭領軍下球員態度漸漸改變，即使勝負難料，勝在場場人人搏盡，成功贏回球迷的掌聲與愛戴。如今一班億萬大軍連簡單足球也踢不上，球迷忍不住再次用腳「投票」，未完場便提早離場，史諾無可辯駁，一再以「每次當我們失去控球，對手便把握到機會」死撐，中場蘇保斯拉爾在足總盃8強大敗曼城後不滿球迷提早離場，對着作客球迷區攤開雙手，令仍留在看台的利物浦球迷感到不是味兒。

史諾上季的功勞無可置疑，問題是今季短短未夠一年，已將高普年代累積下來的種種優厚資本消耗殆盡——與球員、球迷間的深厚關係、信任，一夕間化為烏有，須知道，利物浦向來是間充滿溫情的球會，如今主帥以至未來隊長人選蘇保斯拉爾均與球迷鬧得劍拔弩張，對球隊形象大為不利，亦絕對是球會不能接受的狀況。

歐聯8強首回合︱PSG主場輕鬆贏2：0，利物浦毫無還手之力。（路透社）

當利物浦失去靈魂……

作客PSG突然改踢保守的3中堅、5後衛陣式，未見其利，只見祖高美斯頻頻失位，34歲的隊長雲迪積克左支右絀，進攻方面利物浦全場只得3次射門，無一命中，一方面來看「僅輸」兩球是幸運，另一角度就是根本沒有贏得可能。誠然歐聯賽場作客未必要贏，作為一支英超冠軍球隊，如此表現怎樣秤也難言合格。

更大問題是，整支球隊失去往日永不言敗的精神，蘇保斯拉爾在足總盃負曼城後曾直言，「球隊失去戰鬥精神，鬥心不足，老實說，我們沒有一個踢出表現。」戰術出錯以至輸波，都是可以經時日慢慢修正，根深柢固的文化受破壞，便不是一時三刻可以修補，宿敵曼聯的沉淪已是最佳反面教材。沒有適當新帥人選的話，或許決定可以再拖延一下，當沙比阿朗素正賦閒在家，球會無論如何必須盡快處置史諾，及時止血，否則下一個聯賽冠軍，恐怕又再等上30年。

歐聯8強首回合．PSG對利物浦全場精華：