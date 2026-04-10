利物浦左閘羅拔臣季尾離隊　高普年代英超首冠主力還有誰？︱足球

繼射手沙拿之後，利物浦另一高普年代主力成員羅拔臣（Andy Robertson）亦確認會在今季完結後離隊。9年賓主情，利物浦只有一篇連同標題和標點符號合共只得150字的簡單聲明，反觀羅拔臣在告別影片中字字有情，「球會是我的一切，球迷是我的一切」，對比十分強烈。

史諾在位未夠兩年，高普年代的主力如今已所餘無幾，今季結束後，2018/19歐聯冠軍功臣只剩下最後3人。



利物浦左閘羅拔臣季尾離隊。（路透社）

利物浦150字聲明 VS 羅拔臣感人短片

阿歷山大阿諾特去年夏天離隊後，羅拔臣獲委任為副隊長，可是隨着新兵卻基斯（ Milos Kerkez）加盟，32歲的羅拔臣由正選變後備。他的合約今季屆滿，遲遲未有續約消息，羅拔臣明顯仍想留隊，可是球隊已沒有他的位置，未為他提供一紙新合約。

與沙拿同在2017年夏天加盟，左閘羅拔臣從侯城加盟後，很快便以場場搏盡的表現贏得球迷歡心。高普在位時兩閘出擊是進攻一大利器，羅拔臣和阿歷山大阿諾特曾在助攻榜互相輝映，這對老友長年在良性競爭助攻數目。373次上陣，先後贏得兩奪英超冠軍，以及一座歐聯、足總盃以及兩次聯賽盃錦標，還有世界冠軍球會盃和歐洲超級盃，羅拔臣在告別影片中宣布離隊決定：「我想現在是時候重新出發。」

羅拔臣是高普麾下必不可缺的主力。（Getty Images）

今年1月幾乎加盟熱刺 忠誠換來冷漠對待

「回望這9年時間，我的臉上會帶着大大的笑容。」他深情地說，「這間球會是我的一切，球迷是我的一切，跟這間球會連結的人是我的一切。直至我（在球會）的最後一天，我仍是屬於他們的。我會為這球會付出一切，正如過去9年來那樣，我為此感到非常自豪。」

蘇格蘭隊長直言對於離別「我目前尚未預備好」，一切留待季尾再談：「接近最後一刻才是感人的告別，我會告訴球迷和跟這間球會連結的人，他們對我的意義如何重要。」他對利物浦上下一片深情，只換回球會一篇只得150字的簡短聲明，內容只談及上陣次數與贏得的獎盃等冰冷的數字與事實，與他長年所付出的熱血和汗水完全不成正比。

事實上，今年1月羅拔臣幾乎已轉投熱刺，當時兩間球會已同意交易，但利物浦在未能從羅馬收回外借中的森美卡斯後，決定取消這宗轉會。就算新加盟的卻基斯表現未如理想，羅拔臣今季大部分時間都是坐在後備席，對球迷來說均是不可思議。他與阿歷山大阿諾特和沙拿曾是高普麾下三大必不可缺的主將，去年夏天阿諾特率先離隊，今夏輪到沙拿和羅拔臣，實在令人感到唏噓。

利物浦2019/20英超封王，下一季當年的冠軍成員只剩下雲迪積克、艾利臣祖高美斯和鍾斯4人。（Getty Images）

高普年代英超首冠主力還有誰？

羅拔臣對球會的忠誠，只換來冷漠對待，如今利物浦在高普年代的舊將已所餘無幾，今個夏天當沙拿、羅拔臣雙雙離隊後，2018/19歐聯冠軍功臣只剩下隊長雲迪積克、門將艾利臣和守將祖高美斯三人，如果以2019/10英超冠軍成員計算，則還有青訓出身的居迪斯鍾斯，那一季剛出道的他在英超6次上陣。

雲迪積克目前34歲、艾利臣亦已33歲，二人的合約2027年夏天屆滿，下季很大機會是他們在利物浦的最後一季。較年輕的祖高美斯合約同樣明年到期，假如未獲球會開出新約，屆時當年的歐聯冠軍功臣便會「全清」。鍾斯只得25歲，下季尾後有機會成為高普年代碩果僅存的英超冠軍成員，然而他的合約同樣在2027年夏天到期，目前尚未有續約消息。

艾利臣和雲迪積克是僅餘的高普年代歐聯及英超冠軍主力。（Getty Images）

史諾領軍首季奪英超後大換血 「去高普化」表現大倒退

高普2023/24在位最後一季的夏天，他為球隊換血作好準備，隊長軒達臣、副隊長占士米拿、中場法賓奴、基達、張伯倫，前鋒法明奴悉數離隊，年輕中場蘇保斯拉爾、麥亞里士打、格雲貝治齊加盟。

不過去到2025年夏天，新帥史諾領軍首季便贏得英超冠軍後，球會彷彿有意「去高普化」，將連仍屬當打之年的阿歷山大阿諾特、紐尼斯和路爾斯迪亞斯均離隊他投，另一主力羅拔臣淪為後備，青訓出身的基利靴和昆沙亦被賣走，而祖達不幸車禍離世。

利物浦斥4.5億英鎊買入伊沙克、域斯、艾基迪基、卻基斯、費林邦等多員貴價新兵，完全改變踢法後，沙拿未能適應，表現由去年的再創巔峰大幅滑落至加盟以來最差表現，最終黯然宣布提早在今季尾離隊。就算卻基斯防守總常甩漏，羅拔臣亦鮮有上陣機會，即使他每次出場依然搏盡，水平明顯較卻基斯穩定，史諾仍堅持以卻基斯為必然正選。球會以至史諾多個難以理解的決定之下，利物浦今季表現不進反退，目前在聯賽排第五，兩項本土盃賽出局，歐聯8強首回合亦兩球落後巴黎聖日耳門，很大機會「四大皆空」。

下季之後，高普年代舊臣隨時可能只剩下鍾斯一人。（Getty Images）

利物浦「後高普年代」離隊主力

2024/25

麥迪比（Joel Matip）／退役

堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcântara）／退役



2025/26

阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）／皇家馬德里

路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）／拜仁慕尼黑

紐尼斯（Darwin Nunez）／希拉爾

基利靴（Caoimhin Kelleher）／賓福特

昆沙（Jarell Quansah）／利華古遜



2026/27

沙拿（Mo Salah）／去向未明

羅拔臣（Andy Robertson）／去向未明

