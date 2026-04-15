歐聯球評｜利物浦負PSG四大皆空　史諾謎之調動一沉百踩

還不夠絕望，尚可更絕望。利物浦於歐聯8強次回合，主場以0：2再度不敵巴黎聖日耳門（PSG），兩回合輸0：4出局，正式宣告今季「四大皆空」，沙拿與羅拔臣等功勳戰將無奈含恨告別。「紅軍」今季問題多多，主帥史諾並非唯一罪魁禍首，可是就像今仗的戰術失當、調動失宜，這名荷蘭光頭教頭的舉措，彷彿還嫌球隊沉淪得未夠徹底。



首回合落後兩球，利物浦眾將今仗可謂打出近期少見的戰意，全場不惜氣力狂奔，只是史諾今場賭博式排陣，並沒有讓球員將高昂士氣轉化為精彩表現，以及令人滿意的戰果。上仗英超2：0輕取富咸的4-3-3陣式，今仗變了4-2-2-2，最令人詫異是，史諾派了剛告傷癒的阿歷山大伊沙克擔任正選，與艾基迪基合演雙箭頭，然後以阿歷斯麥亞里士打與域斯擔任進攻中場支援。

久疏戰陣的伊沙克根本完全不在狀態，上陣45分鐘只錄得5次觸球，3次傳送有2次成功，還有一記預期入球值只得xG 0.08的射門。大抵史諾的算盤是，先讓伊沙克在上半場衝鋒，然後由沙拿後備入替爭取入球，可是艾基迪基於31分鐘傷出，打亂了他的部署。

復出的伊沙克僅踢半場便退下火線。（Getty Images）

史諾半場便以加普入替伊沙克，又以高美斯代替謝利美費林邦擔任右閘。伊沙克或許狀態未足，賽前已計劃只踢半場？費林邦是否有傷在身，被逼退下火線，不得而知，但最令人摸不着頭腦是，到了67分鐘，史諾又以17歲新秀恩古莫亞（Rio Ngumoha）入替高美斯，讓蘇保斯拉爾串演右閘。

假如想加強攻力，為什麼半場換人的時候不以蘇保斯拉爾串演右閘，換入恩古莫亞或中場居迪斯鍾斯？讓高美斯只踢20分鐘，既浪費換人名額，也直接打破了球隊的陣式平衡。蘇保斯拉爾轉踢右後衛，狀態奇差、全場表現慢半拍的麥亞里士打墮後協防，但保護禁區不力，於72分鐘被迪比利輕鬆扣過，然後左腳妙射得手，那一腳亦射破了「紅軍」反敗為勝的幻想。

蘇保斯拉爾下半場串演右閘，守不住迪比利再失守。（Getty Images）

兩分鐘後，史諾才後知後覺地讓居迪斯鍾斯入替麥亞里士打。其實明明總入球都落後到0：3， 與其位換位，不如放入另一名前鋒基艾沙？當然，俾你估到就不是史諾啦，但不難預料的則是，紅軍空群而出，被PSG再以反擊破門，迪比利於補時再下一城，為球隊鎖定2：0勝局。

（Getty Images）

艾基迪基受傷，當然不是史諾能預料；球隊全場21次射門但僅得5次中目標，這樣差勁的把握力，當然也不是史諾的責任。可是，胡亂起用伊沙克任正選、當高美斯是路人甲隨便使用、未有及時調出體力嚴重下降的麥亞里士打，這一切史諾都責無旁貸。

歐聯8強出局後，利物浦餘下目標是力保英超前五，以獲得一張來季歐聯入場券；這相信也是史諾能否留效的最後一根稻草了。