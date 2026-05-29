游泳環地中海賽｜何詩蓓奪兩金　50自先封后　200自再破大會紀錄

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan Haughey）逐漸上力，早前在環地中海游泳賽摩納哥站，打破女子200米自由泳的大會紀錄，同時創出近兩年的最快時間。Siobhan周四（28日）在卡內站再戰200自，在決賽游出1分54.13秒，再把時間推前，加上在50米自由泳封后，個人獨攬兩金。



名古屋亞運臨近，以環地中海游泳賽提升狀態的何詩蓓，第二站卡內先在女子100米自由泳摘銀，然後第二日賽事參加50米及200米自由泳。Siobhan在50自初賽游出25.10秒，晉身A組決賽，她以24.41秒首名觸池，力壓荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen），50自先摘一金。

何詩蓓稍事休息後轉戰強項200米自由泳，Siobhan上站在摩納哥創出近兩年個人最佳的時間，Siobhan今站狀態再提升，頭100米游出55.80秒，帶出明顯優勢，尾100米繼續領放，最後游出1分54.13秒，同樣打破大會紀錄，並再創近兩年的個人最佳，這時間比3年前的杭州亞運僅差0.01秒，何詩蓓今站摘下2金1銀。

另外，何甄陶出戰男子100米蝶泳，在初賽游出53.34秒，刷新自己所保持的香港紀錄。