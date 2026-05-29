游泳環地中海賽｜何詩蓓奪兩金　50自先封后　200自再破大會紀錄

撰文：趙子晉
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香港游泳代表何詩蓓（Siobhan Haughey）逐漸上力，早前在環地中海游泳賽摩納哥站，打破女子200米自由泳的大會紀錄，同時創出近兩年的最快時間。Siobhan周四（28日）在卡內站再戰200自，在決賽游出1分54.13秒，再把時間推前，加上在50米自由泳封后，個人獨攬兩金。

游泳環地中海賽｜何詩蓓100自創今季最佳時間　卡內站先摘一銀

名古屋亞運臨近，以環地中海游泳賽提升狀態的何詩蓓，第二站卡內先在女子100米自由泳摘銀，然後第二日賽事參加50米及200米自由泳。Siobhan在50自初賽游出25.10秒，晉身A組決賽，她以24.41秒首名觸池，力壓荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen），50自先摘一金。

何詩蓓稍事休息後轉戰強項200米自由泳，Siobhan上站在摩納哥創出近兩年個人最佳的時間，Siobhan今站狀態再提升，頭100米游出55.80秒，帶出明顯優勢，尾100米繼續領放，最後游出1分54.13秒，同樣打破大會紀錄，並再創近兩年的個人最佳，這時間比3年前的杭州亞運僅差0.01秒，何詩蓓今站摘下2金1銀。

另外，何甄陶出戰男子100米蝶泳，在初賽游出53.34秒，刷新自己所保持的香港紀錄。

何詩蓓200米自由泳（長池）個人成績

1分53.92秒

（亞洲紀錄）

2021年7月28日

東京奧運

東京

1分53.93秒

2023年7月26日

世界錦標賽

福岡

1分54.08秒

2023年10月21日

世界盃

布達佩斯

1分54.12秒

2023年9月25日

杭州亞運

杭州

1分54.13秒

2026年5月28日

環地中海游泳賽

卡內

1分54.20秒

2023年12月1日

美國公開賽

格林斯伯勒

1分54.27秒

2026年5月23日

環地中海游泳賽

摩納哥

1分54.31秒

2026年4月18日

挪威Bergen Swimming Festival

卑爾根

1分54.52秒

2024年4月12日

美國TYR Pro Series

聖安東尼奧

1分54.53秒

2024年6月1日

環地中海游泳賽

摩納哥

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