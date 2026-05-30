田徑U20亞錦賽｜鄺施愛標槍破50大關　改寫塵封10年香港紀錄

鄺施愛第六槍奮力一擲，看到標槍落在50米線以外，等待着成績公布的鄺施愛嘴角已微微揚起，直至螢幕出現51.27米，看台傳來一陣歡呼聲，事關鄺施愛成為香港女子第一人突破50米大關，打破塵封10載的香港紀錄。

即使與獎牌僅差24厘米，打破賽前訂立的紀錄，對鄺施愛及盧乃盛教練是一大肯定。追逐紀錄的過程非一片坦途，她曾經迷失，自己彷彿不懂擲標槍，就讀工程學的鄺施愛，在學科上找到堅持的理由。



鄺施愛是三名參加亞洲U20田徑錦標賽（又名亞青賽）女子標槍的港隊代表之一，這名U20港青紀錄保持者，頭三擲有穩定發揮，曾擲出48.01米，與個人最佳成績相差不足一米，鄺施愛憑這成績進入最後三輪。

鄺施愛。（趙子晉攝）

兩年一度的田徑亞青賽雲集一眾亞洲強手，正如來自中華台北的戴佑芩，每一擲也是50米以外，其他來自日本、韓國等地的選手，成績也是徘徊在50米頭左右。踏進5字頭的意義不止是爭獎牌，而是香港從來未有女子選手突破50大關，由吳其芯在2016年創出的香港紀錄是49.37米。

鄺施愛每輪成績也是穩步上揚，第四輪擲出48.57米，愈來愈貼近自己所保持的港青紀錄，第五槍再推前成績至49.27米，刷新U20香港紀錄及個人最佳。鄺施愛要爭取在主場登上頒獎台，50米是基本門檻，她最後一輪奮力一擲，標槍落在50米線以外，裁判舉起沒有犯規的白旗。

鄺施愛向天一指，慶祝打破香港紀錄。（趙子晉攝）

試擲完畢的鄺施愛心中有數，即將改寫香港紀錄，其後螢幕顯示51.27米，她成為香港女子標槍史上第一人，終於擲進50米，可惜鄺施愛的突破性紀錄，未能以獎牌錦上添花，與銅牌的韓國選手相差24厘米。縱然與頒獎台擦肩而過，在主場創下香港紀錄同樣意義重大，鄺施愛與教練盧乃盛擊掌，並一同合影威水相。

「在香港主場擲出50米，在親友面前做出這成績更具意義，達成我和教練的賽前目標....」突破50米大關，是鄺施愛與盧教練在今年設定的目標，鄺施愛說得淡然，她指今次賽事的競爭性，是推動她破紀錄的動力之一，「之前赴韓國參加比賽，當時選手們擲出57、58米的成績，說實在自己沒有競爭力，今次賽事就不一樣，選手們的成績相近，這種刺激感使我更投入。」

（趙子晉攝）

當得知U20亞錦賽在香港主辦時，盧教練與鄺施愛即以這賽事為訓練重心，鄺施愛近兩次的本地賽事，穩定地擲出46、47米，她意識到自己有能力衝擊50米，她也希望盡快突破。

與盧乃盛教練合作一年多，鄺施愛追逐紀錄的過程並非一片坦途，她也曾經迷失過，「與盧教練合作初期，有些動作、習慣需要改變，本身我比較固執一點，不輕易地改變，當我改變時，成績當然下滑，今年初有段日子彷彿不懂擲標槍一樣，練習時懷疑連40米也達不到。」

陷入困境，鄺施愛也堅持相信，在中文大學就讀工程系的她，在學科中找到大道理，「過程中動搖少不免，我過去有類似的經驗，每次破紀錄前總會遇到低潮，就像我就讀的工程學，當過山車向下跌才會儲存更多能量，有更多的動力向上衝，加上信仰的支持，相信一切是最好的安排，使更有信心繼續走下去。」

突破50米，鄺施愛認為自己逐漸追近亞洲水平，而她不止刷新香港紀錄，鄺施愛更達到世青標，有望8月出戰美國俄勒岡州（Oregon）舉行的世青賽。

51.27米，是鄺施愛創下的新香港紀錄。（趙子晉攝）

愛徒改寫香港紀錄，相信盧乃盛教練同樣高興，盛讚愛徒的表現，「Sarah（鄺施愛）今天的把握力好強，就算面對實力強頑的對手，她依然保持穩定發揮，每一擲也有進步。Sarah是個有規律的運動員，她的能力及對標槍的熱誠，三者缺一不可，才可成就這個紀錄。」盧教練相信，以鄺施愛的堅持及韌力，她有能力向更遠大的目標邁進。

說到愛徒突破50大關，盧乃盛有一下子的觸動，男子標槍香港紀錄保持者許懷熙也是盧教練的門生，唯獨女子方面一直未能突破，直至鄺施愛的出現，盧教練希望今次只是起點，「我相信這是起點，的確香港的擲項要繼續努力，趕上亞洲的水平，希望一路繼續改進紀錄，吸引更多人參加標槍。」