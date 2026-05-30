壘球｜投手丘上孤勇者　劉雪汶任台灣職業聯賽先發　成香港第一人

沒有前人先例，不代表不可能，而是你可以成為第一人。

香港女子壘球隊王牌投手劉雪汶獨闖台灣企業女子壘球職業聯賽（台企聯）兩年，早前終於以新世紀黃蜂的先發投手身份站上投手丘，成為台企聯歷來首個香港先發投手。

壘球在香港是業餘運動，劉雪汶卻隻身從香港走進壘球水平位處世界前五的台灣，她不冀盼所有人都明白這條孤獨的道路，「但不要忘記當初為何選擇來到這裏，有穩定的心態就能撐過去」。



劉雪汶獨闖台企聯的原因簡單不過——想變強。一次台灣集訓，她見識到台企聯水平之高，默默在心裏埋下種子。2024年，她到台灣攻讀碩士，找機會在台企聯落班，終於成為新世紀黃蜂一員，「其實不一定找到球隊，她們的競爭非常激烈，球員個人能力很強，當時自覺能夠入隊已是bonus」。

棒壘球在台灣屬最受歡迎的運動，男子中華職棒之熱烈近年聞名世界，球員甚至能在MLB立足。至於女子壘球，中華隊排名世界第5，聯賽亦有企業支持，像劉雪汶效力的新世紀黃蜂，便由高雄的新世紀環保贊助，並由高雄市體育處及高雄市體育會合作成立。

是以，當壘球在香港仍是業餘項目，劉雪汶要在台企聯立足並不容易。她在去季任中繼和救援投手，直到上周日（24日）對新北凱撒一戰，教練於比賽當日早上告知劉雪汶擔任先發，「有點『嚇親』，但同時好興奮、好緊張，希望可以好好表現自己」。新世紀黃蜂於該仗以2：5落敗，劉雪汶主投4.1局失3分，錄得一次三振，雖與勝投無緣，但曾經「三上三下」壓制對手打線，表現不俗，「先發的機會來得有點突然，沒有很滿意自己的表現，可以投得更好」。

劉雪汶是香港女子壘球隊王牌。（新華社）

棒壘球雖是團隊運動，但投手站在投手丘上是孤獨的，每一球都主宰於投手的手上，只有她可以展開球賽，也只有她一人站在前線面對所有亂流困局。劉雪汶坦言，投手的練習非常孤獨，加上香港的壘球水平未到世界前列，「難免會遇到不同的眼光，也不是所有人都明白我為何要自費去打波，但不要忘記自己為何選擇來台灣打球，知道目標在哪，任何困難都能撐過去」。

談到未來目標，投出時速100公里的球是劉雪汶的當前急務；在其先發一役，她的平均球速為93公里，最高時速一球為99公里，「要加強身體協調、提升柔軟度，令球速再快一點，變化也多一點」。談到9月的名古屋亞運，港隊已憑去年於亞洲盃殺入前六取得參賽資格，眾將由2018年首度參賽未嘗一勝，到去屆取得歷史性勝利，今年自然渴望取得更多勝仗，劉雪汶亦希望台企聯的經驗有助港隊征戰亞運，「台企聯的打者很強，可能比亞運的對手更勁，但亦因此令我每一球都投得更專注、更小心，這是很好的歷練」。