法網｜薩維列夫首奪大滿貫　昔日傷心地變英雄地　患糖尿病拒認命

29歲德國球手阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev，又名Sascha）在法網男單決賽中，激戰五盤封王，首度捧走大滿貫，賽後感觸地說道：「這座球場對我來說意義非凡。我人生中最美好的時刻和最糟糕的時刻都發生在這個球場上。」



在法網主場館上演的男單決賽，三次晉身大滿貫決賽卻與錦標擦肩的阿歷山大薩維列夫，與意大利球手高保利（Flavio Cobolli ）力戰五盤，激戰4小時16分鐘擊敗高保利，取得期待已久的首座大滿貫冠軍，成為1996年後首位捧走大滿貫男單冠軍的德國球手。

薩維列夫以總盤數３：２擊敗高保利，奪下法網男單冠軍。（Getty Images）

這片紅土場，如今是薩維列夫的英雄地，也曾讓他傷心不已。2022年法網男單準決賽，薩維列夫與「泥地王」拿度（Rafael Nadal）爭入決賽，但他未能完成賽事，一次跌傷，右腳足踝韌帶斷裂，「我曾躺在球場上，身負重傷，不知道自己是否還能重返賽場。所有這些記憶，都不會被抹去。」薩維列夫回憶起當時的情況。

兩年前，薩維列夫打入法網決賽，領先兩盤下，最終被艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）反勝，與法網冠軍擦身而過。薩維列夫被認為同代球員中的佼佼者，東京奧運男單奪金，兩次稱霸ATP年終賽，然而他仍然與大滿貫無緣，三次冠軍與失之交臂。

洗拿安慰薩維列夫。薩維列夫此前三度與大滿貫獎座無緣。（Getty Images）

「上年是我網球生涯中最艱難的時期之一，今年是我人生中最快樂的一年之一。但現在的感覺卻截然不同。」今年，薩維列夫的職業生涯終於迎來好運，衛冕的艾卡拉斯賽前因手腕傷患宣佈退賽；「世一」冼拿﹑祖高域（Novak Djokovic）先後下馬。薩維列夫把握千載難逢的機會，決賽擊敗首次殺入大滿貫決賽的高保利，終於如願捧起大滿貫。他在賽後感觸地說：「我們經歷過傷病、心碎和失敗。在最重要的時刻，我們也曾經是失敗者。但現在，我們是大滿貫冠軍，這才是最重要的。」

薩維列夫獲得個人首次獲得大滿貫冠軍。（Getty Images）

此外，鮮為人知的是，薩維列夫自4歲起便確診患有一型糖尿病。「很早以前，我就被告知患有糖尿病的人不可能在最高水平的比賽中競爭，但我和我的家人拒絕接受這種說法。」薩維列夫最終不但打破宿命，還在2022年成立了「薩維列夫基金會」（Alexander Zverev Foundation），致力幫助全球患有糖尿病的兒童，用自身經歷證明疾病無法阻擋追夢的步伐。薩維列夫多年來隱瞞病情，害怕受到大眾評判，現在他的經歷已轉化為力量，鼓勵更多遭遇傷病、身體不佳與歷經挫折的運動員，終會在跌倒的地方捧起嚮往的榮譽。