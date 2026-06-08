法網．人物誌︱波蘭女將決賽落敗卻贏盡民心　華蓮絲嘉葡萄成熟時

法國網球公開賽（法網／Roland-Garros）女單決賽，世界排名114的波蘭女將華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）以3：6、2：6不敵8號種子、俄羅斯19歲球手安祖莉娃（Mirra Andreeva），全球大部分傳媒均以「童話告終」來形容。

的而且確，單看懸殊的世界排名、從外圍賽開始晉級，華蓮絲嘉參加今屆法網猶如童話之旅，不過正如她賽後所言，今次的成績是她「18年來不斷努力的成果」，只是剛巧在今次賽事修成正果。就如華蓮絲嘉自己形容，她從小已是個「網球癡」（tennis freak），她熱愛網球的一切，並耗盡心力精進球技，她不止是傳奇球手身旁的好友，也有能力獨當一面，嘗盡失敗與失意，24歲的她終於綻放屬於自己的光芒。



法網︱華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）決賽敗陣，依然廣受球迷愛戴。（路透社）

1.64米的波蘭小巨人 華蓮絲嘉譜法網童話

安祖莉娃只得19歲，但未來早已獲看好，去年已能夠晉身法網4強，今年在莎巴蘭卡、歌芙、施安迪三大熱門不同乃階段相繼下馬，這位俄羅斯少女奪冠而回，毫不令人感到意外。

相對而言，她的決賽對手華蓮絲嘉從外圍賽一路戰至決賽，猶如當代童話，也是法網歷來第一人。她不止較安祖莉娃打多3場波，身高只得1.64米，意味她往往需要花更長時間才能解決對手，她的落場時達長達15小時44分鐘，接近是安祖莉娃的8小時15分鐘的兩倍。決賽前的體能消耗遠遠多過對手，賽後她沒有以此為落敗借口，更為無甚競爭力落敗向觀眾致歉，「對不起，這不是一場大家心目中的決賽」。

法網︱安祖莉娃決賽擊敗華蓮絲嘉首奪大滿貫。（路透社）

技術型「復古」打法贏盡民心 曾長年當施安迪身邊配角

也許是世人往往有種鋤強扶弱的心態，華蓮絲嘉在今次賽事迅間爆紅，喜歡她不同人有不同原因，包括筆者在內的老球迷不約而同被她的打球風格迷倒——沒有身材優勢之下，她利用聰明的戰術，以不同球路調動對手，待對方失位時才給予致命一擊。她的「復古」打法、永不言敗的精神贏盡民心，放短球（Drop shot）的技術尤其高超，4強一仗現場直播主持形容她為「Drop shot Queen」，還反問拍檔：「今屆賽事你看過有較她放短球更出色的球手嗎？」對方回答：「確是沒有」。

大家都知道她是4屆法網冠軍、6次大滿貫錦標得主施安迪（Iga Świątek）的好友，兩人由10歲起已認識，結伴出賽打雙打，可是兩個好朋友升上成年組的際遇差天共地，Iga很快已晉身世界前列甚至贏得大滿貫，華蓮絲嘉卻一直打不上來。

「這是18年來的艱苦努力，耐性和堅持。」

回看二人昔日出戰少年大滿貫的舊照，不少網民驚訝：「怎麼身材差那麼遠？」施安迪官方身高1.76米，華蓮絲嘉1.64米，10多年前初出賽少年組賽事時她可能未有今日的高度，令二人看起來一個如成年人，一個還是小孩。現今女子網球力量型球手當道，從已退役的莎蓮娜威廉絲稱霸多年，到今日的莎巴蘭卡，「細細粒」球手的生存空間愈來愈窄，因此打法聰明又優雅的華蓮絲嘉今次在法網能走到最後，球迷在驚喜之餘亦格外珍惜。

到底她算不算是生不逢時？從她壯碩的雙臂可見，華蓮絲嘉未因形勢不利而低頭，苦練體能、精進球技，就算愛網球成癡的她，一度患上抑鬱症，短暫退出4個月之後，還是堅持回到網球懷抱。她很喜歡網球，從小已不斷觀看不同年代的網球比賽影片，腦海中藏有巨大的網球數據庫，無形中練成過人的閱讀球賽和對手能力，因此就算身材輸蝕，也能靠迅速閱讀對手打法和動作佔得先機。機會只留給有準備的人，今次她意外逢關過關，也有賴她早已看遍對手的比賽影片，摸清對手打法，讓對方措手不及。

今次獲得法網亞軍，世界排名一下子由114位狂升至21位，一個沒有贊助商的邊緣球員，忽然成為全球焦點，她一貫淡定地說：「這是18年來的艱苦努力，耐性和堅持。」

法網︱華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）。（路透社）

「網球真是一項很難的運動……」

「我經歷過很多才能身處今日這位置，人生有時就是如此荒誕。你必須努力去做自己的事，並相信某天會突然行得通，我很開心終於做到了。」態度不亢不卑，語調溫婉斯文，今屆賽事連續3個星期打出漂亮的網球，短時間內迷倒全球球迷。因此華蓮絲嘉在決賽落敗，絕非「童話告終」，反而是這個波蘭女生網球路上成功的開端，她之前很可能只是尚未找到在體力型打法為主流的完美解決方案，這個從小以費達拿為頭號偶像的女將，從另外兩大傳奇拿度和祖高域身上學習到體能、耐力、智謀等要素，等待合適時機發揮出來。

英國女將拉度簡奴2021年從外圍賽晉級贏得美網，是公開賽年代以來歷來唯一一位做到的球手，華蓮絲嘉只差一步未能成為第二個，不過她從小與施安迪並肩作戰，以及患上抑鬱症近兩年並一度退出網球壇的背景，令她的故事更為動人。她感言：「網球真是一項很難的運動，它太個人化了。我們很小便開始打，基本上由小孩已開始。」

法網︱華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）長年努力終有回報。（路透社）

「我絕對會繼續努力，每天付出所有去進步」

「（職業生涯開始的時候）我們其實還只是青少年，人們卻已期望我們任何時間都如成人，我們只是孩子而已。那份壓力非常巨大，每場比賽我們都在暴露人前，人們會評論我們，現今世代你可以上網寫任何東西。我感到極大挑戰，你必須盡量保護自己。」她沒有詳細說明，不難想像她曾經受過的網絡欺凌，幸好她已找到平衡點，今次賽事後會「飲啖茶，好好休息一下」，暫時小休不出賽，直到溫布頓開戰為止。

18歲的拉度簡奴2021年贏得美網女單冠軍後，便因傷患及各種原因無以為繼，千帆過盡的華蓮絲嘉遠較當年的拉度簡奴成熟，生涯歷程也不同。她坦言，法網過後一切肯定會變得不同，「希望我能適應」，不變的是，「我絕對會繼續努力，每天付出所有去進步，然後再看成績如何。我很感激今次的旅程，但它如今已成過去。」

華蓮絲嘉與好友施安迪一樣站上網球舞台頂端，波蘭國民都非常開心。（Getty Images）

施安迪背後默默支持 波蘭人驕傲狂喜

與施安迪的友情，她沒有宣之於口，卻每日穿在身上。有記者問她為何出戰法網每場的服飾也不同，華蓮絲嘉坦言：「很簡單，因為我沒有贊助商」。施安迪是運動品牌On的代言人，於是為她送上比賽用的鞋子、服飾和裝備，因此華蓮絲嘉身上不時總有這品牌的產品。

她戰至第3圈曾尷尬表示突如其來的佳績令她可能不夠錢付酒店房租，幽默笑稱：「你知道嗎，賽會都是比賽後才一次過給你（獎金）支票」，之後波蘭能量品牌Oshee出手代她解決，這間公司同樣是施安迪的贊助商。真正的友誼不用常常掛在口邊，而是在對方有需要的時候伸出援手。

施安迪為好友感到高興，並在社交媒體分享帖文祝賀，最開心的是波蘭國民，繼施安迪後再添一位世界前列球手，法網女單決賽多達4成波蘭人收看直播。名宿麥根萊跟她對談時，更提到：「波蘭女孩因為你而表示想學網球」，華蓮絲嘉的回應只是微微一笑。

身體條件不利，仍然能夠寫下法網決賽童話，願華蓮絲嘉能遠離傷患，讓世人日後多看她的精彩表演。