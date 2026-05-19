世界盃2026︱葡萄牙27+1名單悼祖達　C朗拿度第6度踢決賽周創紀錄

葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martínez）公布世界盃決賽周大軍名單，41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）一如意料入選，將會第6度亮相世界盃決賽周，寫下紀錄。

馬天尼斯特別提及去年因車禍英年早逝的迪奧高祖達，並揚言全軍會為祖達而力爭首次奪冠。



馬天尼斯公布葡萄牙「27+1」名單以示無忘祖達。（Getty Images）

馬天尼斯「27+1」名單以示無忘祖達 力爭首次奪冠

去年夏天，28歲的祖達與弟弟在西班牙一場車禍中喪生，如果沒有這場意外，這位葡萄牙國家隊常客幾乎肯定會在今次大軍名單之中。因此馬天尼斯公布的名單不是標準的26人，而是加多一位後備門將的「27+1」，以一份與別不同的27人名單，宣告他們並未忘記祖達。

馬天尼斯在記者會上稱，這份有27個名字的名單，其實是「27+1」，「+1」代表已故的祖達，「他是我們的力量與快樂。失去迪奧高是個不能忘記而且非常困難的時刻……我們要為他的夢想而戰，他在國家隊一直是個榜樣，迪奧高祖達的精神、力量和行為就是那個+1，直到永遠。」葡萄牙的名單較其他球隊多出一人，馬天尼斯解釋特別加入第4門將韋奧，但假如3位入選門將在提交名單限期前沒有傷病，韋奧便會退隊。

C朗拿度將代表葡萄牙第6度踢決賽周，創下紀錄。（Getty Images）

C朗拿度6戰決賽周破紀錄 曾預告「必定是」最後一屆

C朗拿度將會第6度出戰世界盃，41歲的C朗差不多已贏盡足球壇各項榮譽，獨欠世界盃。他為國家隊226次上陣、攻入143球，兩者均為男子足球紀錄，亦是唯一一人能在5屆賽事均取得入球，然而近年轉戰沙特聯賽的C朗，體能和狀態無法與全盛期相比，相信今次應該會是最後一次爭取贏得世界盃的機會。去年11月他曾向CNN表示，今屆「絕對是」他的最後一屆世界盃。

應屆歐國聯冠軍葡萄牙身處世界盃決賽周K組，同組對手包括哥倫比亞、烏茲別克及剛果民主共和國。他們首場分組賽會在6月17日在侯斯頓對剛果民主共和國，23日對烏茲別克，以及27日對哥倫比亞。

世界盃2026葡萄牙大軍名單：

門將：迪奧高哥斯達（Diogo Costa／波圖）、沙亞（Jose Sa／狼隊）、雷施華（Rui Silva／士砵亭）、韋奧（Ricardo Velho／根赫勒比爾吉）

後衛：達洛治（Diogo Dalot／曼聯）、馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes／曼城）、尼爾臣施安度（Nelson Semedo／費倫巴治）、簡些路（Joao Cancelo／巴塞隆拿)、紐奴文迪斯（Nuno Mendes／巴黎聖日耳門）、恩拿斯奧（Goncalo Inacio／士砵亭)、維爾加（Renato Veiga／維拉利爾）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias／曼城）、湯馬士阿奴奧祖(Tomas Araujo／賓菲加）

中場：魯賓尼維斯（Ruben Neves／希拉爾）、 森姆哥斯達（Samuel Costa／馬略卡)、祖奧尼維斯（Joao Neves／巴黎聖日耳門）、域天拿（Vitinha／巴黎聖日耳門）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes／曼聯）、貝拿度施華（Bernardo Silva／曼城）

前鋒：祖奧菲歷斯（Joao Felix／艾納斯）、坦卡奧（Francisco Trincao／士砵亭）、法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao／祖雲達斯）、柏度尼圖（Pedro Neto／車路士)、拉菲爾利亞奧（Rafael Leao／AC米蘭）、干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes／皇家蘇斯達）、干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos／巴黎聖日耳門）、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo／艾納斯）