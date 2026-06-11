世界盃熱身賽｜英格蘭3：0挫哥斯達黎加　哥頓1入球1助攻表現亮眼

【世界盃】英格蘭在星期三（6月10日）的最後一場熱身賽對陣哥斯達黎加，球賽因暴風雨而遭延誤，但「三獅軍團」最終以3：0完勝對手。



安東尼哥頓（Anthony Gordon）在比賽中貢獻一個入球和一次助攻，為自己在下星期三（17日）英格蘭對克羅地亞的世界盃揭幕戰中力壓拉舒福特（Marcus Rashford）贏得首發位置增添了重要籌碼。

安東尼哥頓射入一記12碼。（Getty Images）

世界盃熱身賽英格蘭以3：0完勝哥斯達黎加：

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由於遭遇傾盆大雨和雷電天氣，體育場的草皮在原定當地時間下午4時開球前嚴重積水，比賽被迫推遲一小時開球。這次經歷對杜慈（Thomas Tuchel）的球隊在未來幾周可能會有所幫助，因為在11日（香港時間12日凌晨）開幕的本屆世界盃中，極端天氣原因導致的延誤預計將成為常態。

杜慈在此役派出強力陣容，並且直到比賽過了60分鐘後才開始進行人員調整，這似乎預示着他心中對克羅地亞之戰的首發選擇已經有了完整盤算。除了安東尼哥頓之外，祖迪比寜咸（Jude Bellingham）力壓摩根羅渣士（Morgan Rogers），拿下支援前鋒哈利卡尼（Harry Kane）身後的首發中場位置。

比賽進行到第9分鐘，新加盟巴塞隆拿的翼鋒安東尼哥頓突破防守切入底線傳中，由迪格蘭賴斯（Declan Rice）推射破門首開紀錄。

安東尼哥頓（左）助攻迪格蘭賴斯（右）破門首開紀錄。（Getty Images）

第63分鐘，杜慈做出6個調動，隊長哈利卡尼被換下場。英格蘭隊隊長的離場意味着當伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）的射門擊中哥斯達黎加防守球員的手臂時，安東尼哥頓在第68分鐘承擔起操刀12碼的責任，成功攻入了個人第三個國家隊入球。

第87分鐘，後備上場的摩根羅渣士射門被對方門將撲出後，皮球恰好落到奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）腳下，後者補射破門使這場比賽的比分定格為3：0。

奧尼屈堅斯（白）補射破門使這場比賽的比分定格為3：0。（Getty Images）

儘管已有60年未能贏得世界大賽冠軍，但英格蘭仍被視為本屆世界盃的奪冠熱門之一。在過去的五年裏，英格蘭隊曾兩次打入歐洲錦標賽決賽，並在前帥修夫基（Gareth Southgate）麾下取得過一次世界盃四強和一次八強的成績。

英格蘭在小組序幕戰對陣克羅地亞，之後將對壘加納和巴拿馬。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】