人物誌︱索馬里球證世界盃夢碎　回國成英雄獲歐洲足協「安慰獎」

置身世界盃決賽周，不止是每個足球員的夢想，對一班維持比賽秩序的球證亦然。索馬里球證阿騰（Omar Abdulkadir Artan）快將圓夢一刻卻遭美國拒絕入境。國際足協（FIFA）亦愛莫能助，阿騰只能無奈回國。

當不成索馬里史上首個世界盃決賽周球證，依然獲國家英雄級待遇，而歐洲足協亦為他送上一份豪華的「安慰獎」——成為歐洲超級盃的主球證。



索馬里球證阿騰遭美國拒絕入境，早前經土耳其回國。（路透社）

非洲明星球證遭美國拒入境 圓夢一刻變夢碎

34歲的阿騰是非洲球證界的明星，2018年起成為國際球證，2025年更當選非洲年度最佳球證，今年終可達成夢想置身最大舞台，為今屆世界盃決賽周執法。本周一抵達邁阿密國際機場，美國當局卻不讓他入境，就算手持簽證並帶齊FIFA提供的所有文件，依然未獲放行。

據了解，阿騰在邁阿密國際機場足足遭問話11個小時，美國當局的版本指阿鵬「與懷疑是恐怖組織成員有關係」（association with suspected members of terrorist organisations），沒有任何解釋，一句話便粉碎阿騰及索馬里人被世界看見的機會。

索馬里球證阿騰回索馬里獲同鄉英雄式歡迎。（路透社）

無緣創歷史仍愛國 「無論好壞，索馬里都屬於我們」

即使夢想破滅，阿騰周三回到轉機地點土耳其，淡然回應：「所發生的事情已經發生，這就是命運。我很感謝FIFA和索馬里人全程支持，很感激FIFA和非洲足協。」

「無論事情是好是壞，索馬里都是屬於我們的。我想向我們的年輕人說，不要對我們的國家失去希望。現在我回到我的國家，這是世上我唯一想去的地方。」阿騰為什麼會這樣說？因為他之所以被拒絕入境，很大程度上是特朗普政府向12個國家實施全面旅遊禁令（traval ban），不向這批國家的人提供護照，當中正正包括阿騰的祖國索馬里。

索馬里球證阿騰是非洲明星球證，去年在智利為U20世界盃執法。（Getty Images）

阿騰：「我認為他們與我的國家有問題」

阿騰是國際球證，因此是特殊例子，並已就參與今次世界盃獲發簽證，他日前向《紐約時報》記者表示：「我認為他們與我的國家有問題」。阿騰續稱，美國邊防人員問他與恐怖組織Al Shabab是否有聯繫，他回答說對這個組織一無所知， 「我有齊文件和一切，我有簽證。我只是一個嘗試圓夢的球證，置身世界盃是我人生中最大夢想。」

長年內戰令這個人口不足2000萬的東非國家非常貧窮，更不用談有什麼體育成就（今屆決賽周10支非洲球隊參賽，當中並無索馬里份。他們從未置身決賽周，今屆在非洲區外圍賽小組包尾，再次無緣晉級），因此阿騰為今屆世界盃決賽周執法，登上國際其中一個最大體育舞台，絕對是當地重大喜訊。

美國政府以一個相當荒唐的理由，拒絕讓FIFA其中一位現役最佳球證入境，阿騰與創造國家歷史只差一步，反而激發國民對他的支持，索馬里全國由總統至市民均力撐他，回國後獲市民包圍和高叫他的名字，受盡英雄式歡迎。當地體育部長形容，阿騰的成就是「索馬里人的榮譽和驕傲」。

歐洲足協送安慰獎執法超級盃 變相不信美國的「理由」

國際足協會長恩芬天奴被問及事件時回應，「發生在索馬里球證身上的事實在不幸，我們不是能夠掌管各國政府和警察的世界之王，我們是個體育組織。」他對阿騰愛莫能助，然而旋即將皮球轉交歐洲足協（UEFA），會長施費連（Aleksander Ceferin）宣布阿騰會為8月12日在奧地利薩爾斯堡上演的歐洲超級盃巴黎聖日耳門對阿士東維拉一仗執法，算是兩大足球組織協調下給他送上的一份安慰獎。

施費連讚揚，「阿騰是一位非常出色並已具備豐富經驗的年輕球證，他在非洲足協旗下最高水平賽事已證明自己。」他之後的一句話可圈可點：「足球是用來與他人聯繫，UEFA想向阿騰展示我們尊重他傑出的執法能力。」美國拒絕為阿騰放行，UEFA隨即委任他在重點賽事執法，向阿騰投以信任一票之餘，無疑等同他們完全不相信美國當局拒絕阿騰入境提出的「理由」。