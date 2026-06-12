世界盃2026｜日本遠藤航因傷退隊即告別國際賽生涯　補選町野修斗

距離日本隊2026世界盃首戰僅餘3日，日本隊長遠藤航突然宣布因左腳踝傷勢未能痊癒，退出世界盃大軍，更在X平台發文表示將從國家隊退役。領隊森保一已補選效力德甲慕遜加柏的前鋒町野修斗入伍。



遠藤航自今年2月代表利物浦出戰時左腳受傷並接受手術後，便一直與時間競賽。在5月31日日本對冰島的友誼賽中，遠藤航復出並正選披甲，惟只踢半場後因不適而被換下。

遠藤航最終因左腳傷勢未愈，退出世界盃。（Getty Images）

其後日本隊大軍移師北美，遠藤航一度向外界釋放好轉信號。在墨西哥集訓期間，他雖然只能單獨訓練，但隨球隊移師美國納什維爾的世界盃基地後，他開始參加球隊的熱身，並參與有球練習，還作為隊長在公開首訓前代表發言。正當外界預期這位中場鐵漢有望趕及披甲之際，醫療團隊的最新報告卻表明其傷勢恢復未達預期。領隊森保一在權衡利弊後，最終作出了沉痛的退隊決定。

緣盡世界盃後，遠藤航在個人社交平台X發表感言：「自從受傷以來，我已經竭盡所能，所以至今為止我沒有任何遺憾。當然，無法參加本屆世界盃讓我感到沮喪。」令人意外的是，遠藤航隨即宣布將從國家隊退役，往後化身球迷支持日本隊。遠藤航自2015年首度為「藍武士」上陣，至今累積73頂喼帽、射入4球，曾入選2018及2022兩屆世界盃大軍。

町野修斗連續兩屆世界盃因隊友受傷而補選入大軍。（Getty Images）

為了填補遠藤航離隊的空缺，日本隊隨即召入現效力德甲慕遜加柏的26歲前鋒町野修斗，這已經是町野修斗生涯中第二次扮演「尾班車替工」的角色。在2022年卡塔爾世界盃前夕，當時效力湘南比馬的町野修斗，同樣是因為後衛中山雄太在賽前重傷，通過森保一補選入大軍名單。