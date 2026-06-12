世界盃2026｜占美尼斯入球藏洋蔥　6年前險死　父親月前過世留憾

周五（6月12日）上演的2026世界盃揭幕戰中，東道主墨西哥於主場阿茲特克球場以2：0力克南非。為球隊鎖定勝局的35歲老將前鋒魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）頭槌破門，攻入第2球為墨西哥奠定勝局。這個入球是他個人征戰四屆世界盃以來的首個決賽周入球，背後藏着一段交織淚水、生死與親情的感人故事。



占美尼斯在入球後雙手指天，慶祝時眼中晃動的淚水與他頭上的頭帶引起了球迷的注意。今年3月，占美尼斯父親不幸離世，享年62歲，此前與胰腺癌抗爭逾一年。自占美尼斯接觸足球起到立足歐洲賽場，父親一直是他的後盾。2022世界盃期間，占美尼斯因傷勢未愈卻依然入選大名單被墨西哥傳媒質疑。當時，正是他的父親憤怒反駁評論員力挺兒子。如今，占美尼斯在家鄉打入個人首個世界盃首球，遺憾看台上再無最忠實的支持者身影，惟相信父親在高處俯瞰墨西哥城，並因此感到自豪。

占美尼斯與父親（Instagram@raulalonsojimenez9）

入球獻給父親，亦獎勵給走出生死關重回賽場的自己。自2020年起，占美尼斯上場比賽便需戴上黑色頭帶，這並非裝飾，而是他的其一「勛章」。皆因當年占美尼斯效力英超狼隊對阿仙奴的比賽中，與大衛雷斯（David Luiz）高空爭頂發生碰撞，導致顱骨骨折，當場失去意識，急需吸氧送院。

2020年狼隊對阿仙奴，占美尼斯與大衛雷斯高空爭頂發生碰撞，導致嚴重頭部傷勢。（Getty Images）

這場災難性的重創一度危及生命，致使占美尼斯遠離球場長達9個月。占美尼斯在康復期間接受《衛報》訪問時回憶起事情的嚴重性：「醫生說我能活下來已經是奇跡了。我顱骨骨折了，骨頭斷了，腦內有一些出血，出血將我腦組織往裏面推，需要盡快動手術，醫生完成得非常好。」醫生曾斷言，他的職業生涯不得不就此終結 ，然而，占美尼斯以驚人的意志力與勇氣完成康復並重返綠茵場。

自6年前頭部受傷後，占美尼斯都有戴頭帶比賽保護頭部。（Getty Images）

儘管有風險，狼隊還是給予他支持，效力期間為球會出戰166次，射入57球，直到2023年夏天，占美尼斯轉會富咸並效力三個賽季，今季為富咸出戰36次，打入9球。3日前，英國BBC透露，占美尼斯來季將回歸狼隊，狼隊在剛剛結束的賽季不幸降班，來季將要出戰英冠聯賽。35歲的占美尼斯在明知球隊降班的情況下依然義無反顧地選擇回歸，這份情義與他在國家隊展現的堅韌不謀而合。

今季為富咸出戰36次，攻入9球。（Getty Images）

現今，這位墨西哥隊歷史第3號射手，生涯總入球數超600球的神鋒終於補上最重要的一塊拼圖——世界盃決賽周入球，他的野心不止於此，開賽前他在ESPN節目中說到：「我能想象自己在紐約舉起世界盃。」