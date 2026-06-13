世界盃｜麥巴比新女友Ester Expósito大有來頭　傳離營密會犯眾憎

法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé）不止在球場上備受注目，他的感情生活同樣是外界焦點話題。他的緋聞女友不絕，卻從未確立正印身份，上屆世界盃決賽周，他與變性人模特兒女友Ines Rau打得火熱，去到今屆賽事，身邊女伴已換成西班牙當紅女星Ester Expósito。



麥巴比與Ester Expósito上月被拍到在Ibiza豪華遊艇上親熱。（網上圖片）

麥巴比新女友是誰？

麥巴比與Ester Expósito據悉在今年初開始拍拖，二人多次被傳媒拍下在馬德里出雙入對，讓戀情曝光。Ester在馬德里出生和成長，效力皇家馬德里的「麥總」近水樓台，成功擄獲美人芳心。

現年26歲的Ester是歐洲娛樂圈的性感象徵，她最為觀眾熟悉的角色是大熱劇集《名校風暴》（Élite）中高冷美艷的「侯爵千金」Carla Rosón Caleruega；此外她還主演了另一奪熱播劇集《亡命之徒》（Bandidos），她的Instagram追隨者數目超過2400萬，絕對是西班牙現今最受注目的年輕女星之一。

Ibiza遊艇上激吻 麥巴比傳離營密會Ester Expósito犯眾憎

法國隊為備戰世界盃決賽周，各將要在6月1日報到，正在熱戀中的麥巴比與Ester把握時間見面，5月到西班牙度假聖地伊比薩島（Ibiza）享受二人世界，更被狗仔隊拍下在豪華遊艇上親熱的畫面。

麥巴比與女友如膠似漆，6月9日在法國友賽北愛爾蘭後，「麥總」以私人理由一度離開法國陣營數小時，有消息指他在馬德里出現並與Ester在一起。即使傳聞未經證實，事件在網上引發軒然大波，法國球迷不滿身為國家隊隊長的麥巴比，以個人感情行先而妄顧球隊整體利益，有人罵他是「寄生蟲」，亦有人認為：「麥巴比無論在球會或國家隊，已由隊中巨星變成障礙」。

6月9日在法國友賽北愛爾蘭後，麥巴比曾離營數小時，盛傳與女友Ester Expósito會面。（路透社）

麥巴比兩戰世界盃獲1冠1亞 上屆決賽連中三元

27歲的麥巴比，8年前初戰世界盃已成為法國奪冠功臣，3年半前在卡塔爾法國對阿根廷的決賽，更近乎以一己之力領高盧雄雞戰至最後，他個人連中三元，就算法國互射十二碼飲恨，兩戰世界盃一冠一亞的功績也是傲視同儕。可惜這個國家英雄從巴黎聖日耳門轉投皇家馬德里之後，表現和聲望持續下滑，在這個時刻與Ester難捨難分，當然會引來向來不易討好的法國球迷無盡批評。

身處I組的法國，分組賽首仗對塞內加爾在香港時間6月17日凌晨3時上演（ViuTV有免費直播），相信大家都不會忘記2002世界盃揭幕戰法國爆冷0：1不敵塞內加爾一幕，麥巴比是否真的為Ester分心，看看他能否用表現令批評者閉嘴好了。