世界盃2026｜蘇格蘭球迷妙計智破禁酒令　轉戰海上包船開啤酒派對

蘇格蘭時隔28年終重返世界盃決賽周，「格子軍團」（Tartan Army）遠赴美國為愛隊打氣，比賽未開始瘋狂派對已在展開。球隊駐紮地波士頓實施公眾地方禁酒令，依然阻不了無酒不歡的蘇格蘭球迷，格子軍團竟然想出租用觀光船來繞過法規，盡情狂歡暢飲。



球迷街頭飲酒隨時被捕 波士頓「禁酒不禁大麻」

英格蘭與蘇格蘭兩隊均在波士頓踢分組賽，當地警方近日對球迷展開嚴格禁酒令，警方發言人警告，各人嚴禁在公眾地點飲酒，球迷只能在持牌酒吧、指定球迷區域或私人場所暢飲，有英格蘭球迷抱怨官方宣傳不足：「很多球迷並不知道，僅僅在街上拿着一罐打開的啤酒已有被捕風險。」

雖然公開飲酒受嚴格規管，但在美國部分州份，包括波士頓所在的麻省，私人場合吸食大麻是完全合法的，紐約甚容許在街頭公開吸食，這種「禁酒不禁大麻」的規定令不少遠道而來的英國球迷感到驚訝。

陸地禁酒轉戰海上 蘇格蘭球迷包船開P暢飲

面對如此掃興的禁酒令，從祖家老遠來到波士頓的蘇格蘭球迷當然不會坐以待斃。當他們發現不能在陸地上的公眾地方摸杯底，即刻見招拆招——既然陸地不准飲，那就轉戰海上。

一班蘇格蘭球迷火速租用一艘觀光船，並在早上10時已經急不及待地在船上舉行啤酒派對，一邊欣賞波士頓海港風景，一邊瘋狂暢飲，完美避開街頭禁酒的法例限制。

今屆賽事「氣氛擔當」 Tartan Army人見人愛

這班蘇格蘭球迷的惹笑舉動隨即在網絡上瘋傳，連蘇格蘭國家隊官方社交媒體亦有上傳相關影片，不少網民大讚他們轉數極快，為飲酒無所不用其極。媒體亦打趣形容：「今屆世界盃，絕對沒有人比這班蘇格蘭球迷玩得更開心！」

蘇格蘭「格子軍團」出名熱情而瘋狂，雖然他們有點失控，但每逢有他們出現，派對氣氛總有保證，因此大受外界歡迎，絕對是今屆決賽周的「氣氛擔當」。蘇格蘭首仗以1：0小勝海地，迎來自1990年以來首場世界盃決賽周勝仗，格子軍團的派對似乎才剛剛開始。