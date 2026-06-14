世界盃2026︱VAR首用新例便理解錯誤？　瑞士涉越位無片睇引爭議

世界盃2026踏入第三個比賽日，VAR（視像助理球證）已屢掀爭議，從開鑼戰的3面紅牌，到首次引用「認錯人」（mistaken identity）新例的做法是否正確，以至今日凌晨瑞士對卡塔爾博得十二碼的攻勢VAR並無劃線，均在網上一再成球迷熱議的話題。



世界盃2026︱VAR首次用「認錯人」（mistaken identity）新例，卻引發爭議。（路透社）

1. VAR「認錯人」新例 球證咁樣用都得？

今屆世界盃引入「認錯人」（mistaken identity）新例，列明當球證將黃牌、紅牌錯誤給予另一位球員，VAR便可介入，根據主管球例的國際足球總會理事會（International Football Association Board，簡稱：IFAB）頒布的球例，VAR「只會檢視相關球員的身份」，而不能就犯規本身更改判決。」

然而當美國對巴拉圭一仗，荷蘭球證麥基利（Danny Makkelie）認為美國隊長添列姆（Tim Ream）侵犯巴拉圭的阿米朗（Miguel Almiron）向他出示黃牌，西班牙VAR球證格蘭迪（Carlos del Cerro Grande）以「認錯人」（mistaken identity）新例介入，慢鏡重播顯示，添列姆並無觸碰阿米朗，因此麥基利球證更改判決，收回添列姆的黃牌，改為向「插水」的阿米朗出示黃牌。

明顯地，改判的決定是正確的，然而這個新球例的原意，應為修正球證「認錯人、畀錯牌」的失誤，今次VAR球證形同扭曲新例，國際足協（FIFA）至今尚未為今次情況表態，而IFAB周六晚上終在官方社交媒體帳戶發帖文，指出會檢視今次事件。

2. 瑞士開紀錄的十二碼VAR無劃線 FIFA：技術故障

今日凌晨開賽的B組賽事瑞士對卡塔爾，上半場14分鐘卡塔爾門將阿般拿達（Mahmoud Abunada）撲跌瑞士的費奧拿（Remo Freuler）被罰十二碼，可是全球觀眾憑肉眼均感覺費奧拿似乎越位在先，可是FIFA那套半自動越位系統並無提供「證據」，大家只能靠估之下，看着安保路主射入網為瑞士領先，雙方終踢成1：1。

等待4個多小時之後，FIFA才發聲明指出：「一次短暫的技術故障，令越位相關的動態影像畫面未能產生，問題已迅即解決」，並進一步解釋，VAR劃線顯示相關球員並無越位，並提供兩張相關圖片，可是網民並不賣帳，在提供解釋的FIFA Media Ｘ帳戶下留言大罵或表達質疑。

3. 開幕戰墨西哥對南非紅牌過嚴？

今屆揭幕戰墨西哥對南非一仗出現3張紅牌，沒有睇波的球迷大概會以為這場比場很暴力，南非守將薛度利在禁區內技術犯規撞跌古迪利斯無可爭議，但84分鐘薛華尼（Themba Zwane）的紅牌，便廣泛公認是過嚴。

當時薛華尼與艾華拉度爭位，艾華拉度抱頭倒地，巴西球證森派奧（Wilton Sampaio）最初並無表示，比賽繼續進行中途，VAR突以「暴力行為」（violent conduct）為由介入後，森派奧以全場無人聽得明的英語判罰薛華尼紅牌。可是重看慢鏡其實仍難以判定薛華尼是否以手部打到艾華拉度的頭，而且就算真的有打到，到底他是有心還是意外。

暴力行為必須是相當明顯，VAR才能引用此例介入，這次明顯並非如此，因此這面紅牌獲全球各大傳媒公認為「過嚴」。