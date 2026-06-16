世界盃2026｜美斯開賽前上載六屆世盃照片　以回憶殺迎最後一舞

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）近日在社交媒體分享過去參加世界盃的圖輯，2006年首度參賽的那個清澀18歲小子，到了今月24日便踏入39歲，迎來個人第六次世界盃。歲月令美斯的臉上多添幾條皺紋，但他對綠茵場上的競逐依然鬥心不減，坦言球隊已經準備好爭奪冠軍，自己也十分珍惜比賽的每分每秒。

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）近日在社交媒體分享過去參加世界盃的圖輯，2006年首度參賽的那個清澀18歲小子，到了今月24日便踏入39歲，迎來個人第六次世界盃。歲月令美斯的臉上多添幾條皺紋，但他對綠茵場上的競逐依然鬥心不減，坦言球隊已經準備好爭奪冠軍，自己也十分珍惜比賽的每分每秒。

美斯與一眾阿根廷隊友積極操練，準備世界盃首戰。（路透社）

阿根廷將在香港時間周三（17日）早上9時對阿爾及利亞。因左大腿後肌疲勞而缺陣友賽的美斯，早前在對冰島一戰後備入替，並親自操刀12碼，看來身體狀況已無礙，大有機會於阿根廷今屆世界盃首戰披甲上陣。

六戰世界盃的球員只有美斯、C朗拿度和墨西哥門將奧祖亞。看到美斯在Instagram上載的圖輯，二十年前首戰世界盃，一頭長髮的他還使用帶線的耳機聽音樂；四年後第二次參賽，還與當屆教練、已故名宿馬勒當拿合照；之後的第三次、第四次、第五次，既是美斯的成長歷程，也是球迷們的「回憶殺」，不少球迷留言感嘆時光飛逝，並對這名阿根廷球王致敬。

今屆世界盃大有機會是美斯的最後一舞，他近日接受傳媒訪問時表示，對今屆賽事的興奮之情不減當年：「我從一開始就已經非常享受。我很高興，正在享受每一刻，而且和以往一樣感到興奮。」

美斯於阿根廷對冰島的友賽射入12碼入球，超越安祖拉普拿（Angel Labruna）成為阿根廷國家隊史上最老入球者。（路透社）

儘管又老了四年，但當球隊以衛冕之師的身份來到美國肯薩斯州，美斯對於爭標的欲望依然強烈，「我們一如以往般充滿希望，尤其當比賽開始時，我們一定會帶着熱情，邁步向前」。美斯強調，在教練史卡朗尼麾下，無論對手是誰，阿根廷都不會令大家失望，他亦向同組對手「下戰書」：「我們配得上現在所擁有的一切。對手將會發現很難擊敗我們，因為我們競爭力極強。請大家不要有任何懷疑，我們一定會傾盡全力。」

對美斯而言，什麼紀錄和榮譽，如今只是錦上添花，他的傳奇地位早已無可撼動。在這趟世界盃「最後一舞」，球場上的每分每秒，這名阿根廷隊長定必盡情享受，好好留住長達二十年的世界盃回憶。