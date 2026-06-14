世界盃2026｜巴西缺尼馬對摩洛哥失分 安察洛堤淡定呼籲保持耐性
撰文：梁惋茹
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在剛剛結束的世界盃首輪小組賽中，五屆冠軍巴西1：1逼和非洲勁旅摩洛哥。比賽戰至中段摩洛哥由沙巴利（Ismael Saibari）先開紀錄，巴西靠皇馬球星雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）射入世界波才得以逼和對手。
雖然賽果不似預期，但主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）賽後呼籲球迷對巴西要保持耐性，揚言要贏冠軍不能只看首場比賽的表現。
尼馬不入大軍名單 巴西迫和摩洛哥安帥仍淡定
巴西巨星尼馬（Neymar）因小腿傷勢，一如所料缺席巴西的分組賽首仗，他連大軍名單也不入，只能穿上「龜背」在場邊為隊友打氣。
1：1的賽果和差勁的表現，難免令巴西受質疑，意大利籍主帥安察洛堤在賽後記者會稱，「這是一場艱難的比賽，我們開局有些焦慮，確實踢得不夠好。但這只是世界盃的第一場比賽，我們不能奢望一開始就完美無瑕。大家必須保持耐性，因為你不可能僅憑第一場比賽就贏得世界盃。」
談到因傷缺陣的尼馬以及表現出色的雲尼斯奧斯時，安帥也對後者寄予厚望：「雲尼斯奧斯今天踢得很好，非常有威脅。我相信他完全有能力在接下來的比賽中承擔起鋒線領袖的重任，即便未來尼馬傷癒歸隊，他依然會是我們進攻的核心力量。」
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