世界盃2026｜伊朗代表團再受打擊　足總主席在內11人簽證上訴失敗

美伊關係緊張，有份參與今屆2026世界盃的伊朗，香港時間周二（16日）上午出戰首場G分組賽對新西蘭，惟代表團仍未人齊——早前15人被美國拒發簽證，經過上訴後4人獲放行，但尚有11人未獲簽證，當中包括伊朗足總主席泰爾（Mehdi Taj）。



伊朗球員於墨西哥大本營加緊操練，積極備戰16日對新西蘭的首場小組賽。（路透社）

伊朗代表團15人未獲簽證 上訴後僅4人獲批 後勤支援大受打擊

伊朗足總上周曾公開指責美國當局，批評對方拒絕向國家隊後勤團隊中不可或缺的成員發放簽證。了安全起見，伊朗隊此前已因美伊戰爭狀態的隱憂，無奈將世界盃大本營由美國境內臨時遷往墨西哥。

在抵達墨西哥後，最初被拒簽的15名代表團成員中，有10人選擇重新提交申請，但美方審查依然強硬，最終只有4人獲放行，當中包括1名技術分析師及2名足總官員，其餘大部份成員均上訴失敗或放棄申訴，合共11人被禁入境美國。被拒入境名單之中除了足總主席泰爾，還包括伊朗足總副主席、行政人員、傳媒官員及保安人員，令球隊的後勤支援力量大受打擊。

伊朗足總主席泰爾（右）。（路透社）

涉軍事背景遭限制 伊朗周二洛杉磯首戰新西蘭

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）早前雖曾大方表態，強調歡迎伊朗球員及教練團入境參賽，但表明任何與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯的人士，均會面臨嚴格的入境限制。由於不少足總官員及隨隊行政人員曾在IRGC服兵役，因而遭到拒簽。今次已非泰爾首度被拒入境美國，去年底特朗普有份參與的世界盃決賽周抽籤儀式，泰爾同樣無緣到場。

受政治因素牽連的除了足總高層，還有一眾欲前往北美朝聖的伊朗球迷。美國官員在本周較早時候，突然宣布撤銷分配給伊朗球迷的小組賽門票配額。雖然國際足協隨即介入，前主席白禮達（Sepp Blatter）亦發聲狠批美方做法違反「足球普及性」原則，FIFA更強調正努力為伊朗球迷爭取最多觀賽機會，但預期看台上的聲勢勢必大打折扣。

伊朗在今屆小組賽全部在美國本土舉行，他們周二（6月16日）在洛杉磯迎戰首個對手新西蘭，隨後會對陣比利時及埃及。面對接二連三的場外風波，這支中東勁旅目前唯有收拾心情，將全副心思放於即將展開的小組賽事上。