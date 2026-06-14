世界盃2026｜英格蘭被盜裝備追回 又遇龍捲風警報公開操練腰斬
撰文：胡卉忻
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英格蘭隊今屆的備戰之旅可謂波折重重，不但發生訓練裝備運送途中遭竊的事故，大軍抵達肯薩斯城大本營後，又遇上美國中西部的極端天氣，受到酷熱與龍捲風夾擊，公開操練需腰斬。
英格蘭失竊事件兩人被捕 大部分訓練器材已尋回
英格蘭大軍的裝備被盜，包括哈利卡尼（Harry Kane）、比寧咸（Jude Bellingham）等球星球鞋亦不翼而飛，涉事運送車僅剩下一個足球，當地警方就事件拘留兩名疑犯。
據最新消息指，英軍大部分訓練裝備已尋回，球隊周六下午到達肯薩斯城大本營前，相關訓練器材已準備就緒，有驚無險度過本次風波。
三獅軍團公開操練遇龍捲風 活動提早完結
三獅軍團到達後進行公開訓練，逾700球迷到場支持，氣氛相當熱烈，更加熱的還有當地氣溫，活動期間高達攝氏30度。由於當地氣象局一度發出龍捲風警報，為保障球員與球迷的安全，活動提早在下午5時結束，並不再重新開放。
此前，英格蘭對哥斯達黎加的熱身賽，已因美國當地的大暴雨而延遲1小時。去年在美國舉行的世界冠軍球會盃亦曾因極端天氣導致比賽延遲。英格蘭在今屆賽事未開賽已先後遭遇人為意外及極端天氣雙重考驗，未正式落場已賺足眼球，成為今屆話題度最高的球隊之一。
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