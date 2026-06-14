世界盃2026｜難民營出走的澳洲新英雄　20歲新星伊蘭觀達一戰成名

2026世界盃D組首輪分組賽澳洲2：0擊敗土耳其，為澳洲先開紀錄的20歲小將伊蘭觀達（Nestory IRANKUNDA）閃亮溫哥華BC Place球場，這位難民出身的球員努力求進，終在今仗一戰成名。



世界盃2026｜D組首輪賽事澳洲2：0擊敗土耳其。（路透社）

伊蘭觀達成澳洲足球史上最年輕世界盃入球者

比賽進行至第27分鐘，伊蘭觀達接應隊友長傳，推過土耳其守衛再冷靜射破對手大門，為澳洲先開紀錄。這球不僅是他個人的世界盃處子球，更讓他成為澳洲足球史上最年輕的世界盃入球者。

世界盃2026｜伊蘭觀達成功攻破對手大門，為澳洲首開紀錄。（路透社）

從難民營走到世界盃舞台

伊蘭觀達2006年出生在坦桑尼亞的基邦多（Kibondo）難民營，他的父母原是布隆迪難民，為躲避內戰屠殺，被迫舉家逃亡到鄰國的難民營掙扎求存。幸運的是，在伊蘭觀達尚在襁褓時，全家人獲得澳洲的人道簽證，舉家移居阿德萊德。

世界盃2026｜伊蘭觀達一家為了躲避內戰，昔日舉家逃亡到鄰國難民營。（路透社）

獲拜仁羅致從哈利卡尼身上學習 轉戰英冠持續成長

正是在這片多元文化的土地上，伊蘭觀達展現驚人的運動天賦。2024年獲德甲豪門拜仁慕尼黑羅致，即使未獲一隊上陣機會，但能夠在世界級射手哈利卡尼身邊學習。為尋求更多實戰經驗，去年轉投英冠球隊屈福特，持續進步和成長。而這份勇於挑戰的意志，最終在今日的世界盃大舞台上開花結果。

世界盃2026｜為尋求更多實戰經驗，轉投英冠屈福特，這份勇於挑戰的意志，最終在今日的世界盃大舞台上開花結果。（路透社）

賽後這位從難民營走出的澳洲新國家英雄難掩興奮：「這一切很不真實，夢想成真了。」他的表現不僅激勵了澳洲球迷，更成為許多移民與難民青少年的奮鬥榜樣。