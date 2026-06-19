世界盃2026｜韓國門將失誤承認責任　或受墨西哥球迷歡呼聲影響

守門員是孤獨的位置，每當失誤便被人放大。韓國門將金承奎撲出墨西哥不少射門，偏偏下半場初段一次失誤，被墨西哥攻入全場唯一入球，「太極虎」錯過率先晉身淘汰賽的機會。這名35歲的韓國門將，賽後承認責任，或因主場強大的歡呼聲，而影響隊友之間的提場。



韓國與墨西哥首輪皆全取三分，今輪再下一城即可率先過關，雙方今場踢得謹慎，直至換邊初段，韓國門將金承奎出迎嘗試接走高空波，未有敵軍球員騷擾下，落地卻撞中隊友李基赫甩手，墨西哥的路爾斯洛慕（Luis Romo）隨即將皮球送入網窩。這名效力FC東京的門將送禮，變相把直接首名出線的席位雙手相讓予墨西哥。

（Getty Images）

因一句「孫興慜沒當過兵」，韓國與當地傳媒關係緊張，今仗賽後不少韓國球員也有受訪，似乎關係有好轉。金承奎賽後接受訪問，直接承認責任，「這是我判斷失誤....」當時金承奎判斷禁區內只得自己隊友，嘗試安全地接下皮球，結果卻不如人意。

能夠容納逾45000人的瓜達拉哈拉球場接近坐滿，墨西哥球迷聲勢浩大，金承奎坦言略受影響，「墨西哥主場球迷的熱情歡呼，或許影響我對李基赫的提場，可能聽不清楚。」

（路透社）

35歲的金承奎打滾綠茵場多年，深知門將在球場的尷尬之處，若失誤總被放大。金承奎下半場救出多次墨西哥的攻門，可惜一次失誤足以致命，他坦言自己應該更加專注。

「太極虎」兩戰得3分，下場對南非十分關鍵，金承奎鼓勵隊友，「我們不能因落敗而氣餒，還有一場賽事，我們可以憑實力晉身32強。」

（路透社）

（Getty Images）

韓國主帥洪明甫賽後未有責怪金承奎，對於下輪的生死戰，這名韓國名宿未有多談，只表示南非是一支具有速度的球隊，他們將好好準備戰術。