美國隊兩對父子兵　雷拿入球化解兩大足球家族情仇︱世界盃2026

世界盃2026決賽周有不少球員二代追隨父親的腳步，踏上世界盃舞台，單是主隊美國已經有兩對曾亮相決賽周的父子兵。基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）連續兩屆置身世界盃，首仗對巴拉圭後備上陣為美國攻入埋齋一球，達到爸爸Claudio昔日4戰決賽周均未做到的成就。

施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）亦與父親Gregg一樣成為大國腳。兩對父子兵，背後卻有段恩怨情仇，上屆美國由Gregg領軍，他批評基奧雲尼的訓練態度，雷拿一家以一宗陳年舊事反將Gregg一軍，掀起一輪大風波。今屆教練換上阿根廷人普捷天奴，兩家人放下種種爭議，基奧雲尼與施巴斯坦同隊並肩作戰。

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世界盃2026︱雷拿與貝赫達的姓氏，再次在世界盃夢台出現，兩位名將之後並肩作戰。（路透社）

世界盃2026︱美國兩對父子兵 雷拿父子創獨特紀錄

論名氣，當然以雷拿父子更為球迷熟悉，1994年美國首次主辦世界盃，當年只有20歲的雷拿，首次亮相世界盃舞台，可是那屆他在練習時受傷最終並未落場，之後他在1998、2002、2006均為美國出戰，2006年一屆更擔任隊長。他在國家隊累積112次上陣，攻入8球，不過沒有一球是在世界盃決賽周取得的。

雷拿的太太Danielle亦是國腳，曾6次代表美國女足，惟未曾在世界盃出場。二人育有4子女，Giovanni是他們的第二個孩子，雷拿效力格拉斯哥流浪時與陣中荷蘭球員雲邦賀斯（Giovanni van Bronckhorst）非常老友，於是以對方的名字Giovanni為兒子命名。長子Jack正是他效力格流時出生，不幸地患上腦癌，2012年離世，當時只得13歲，基奧雲尼不時在社交媒體發帖文紀念早逝的哥哥。

曾獲夏蘭特封The American Dream 與父同在美國主場戰世界盃

雷拿離開蘇超後，加盟新特蘭，因此基奧雲尼在英格蘭出生。他5歲那年舉家回到美國定居，擁有強大足球基因的他6歲進入紐約城梯隊，至2019年到德國轉投多蒙特青年軍。青訓出色的多蒙特，擅長轉會市場買賣，一隊球員通通善價而估，新人容易上位，雷拿仔2000年1月已首次為一隊上陣時才剛滿17歲。他的出色球技讓當時的隊友夏蘭特給他一個「The American Dream」的花名。

他的球會仕途受傷患影響，遠不如夏蘭特順遂，不過在美國國家隊，一直被視為天才的基奧雲尼入選不成問題。上屆已經首入亮相決賽周，今屆主場出戰，並在首仗上陣，基奧雲尼與爸爸成為歷來第一對先後在世界盃主場入選大軍的父子兵。他較爸爸更威水，後備上陣取得入球，達成Claudio昔日4度踢決賽周均做不到的成就。

雷拿與19個月大的基奧雲尼一起踢波的舊照。（Getty Images）

上屆首戰世盃 與教練不和揭兩代家族情仇

不知大家是否有印象，上屆在卡塔爾當年20歲的基奧雲尼初戰世盃，卻與教練貝赫達（Gregg Berhalter）鬧不和，當時貝赫達公開不點名批評：「有球員訓練態度差，內部曾開會商議是否將他踢出世界盃大軍」，引來雷拿一家反撲，媽媽Danielle拿出一件陳年往事向美國足總投訴，貝赫達有家暴前科，令美國足總另作獨立調查，事件震驚美國。

離奇的是，在此之前兩家人關係親密，雷拿太太Danielle，與貝赫達的太太Rosalind是大學時代的閨密兼4年室友，貝赫達同樣曾代表美國，與雷拿是隊友，他與Rosalind結婚時，雷拿甚至是他的伴郎。偏偏為了兒子在國家隊出場問題，兩家人反目成仇。Danielle對貝赫達的指控，源於一宗1992年發生、當年18歲剛入大學的貝赫達，與還是女友的Rosalind在酒吧口角，離開後爭拗持續，繼而動武，雙方均有動手，喝醉酒的貝赫達推跌Rosalind後踢她兩腳，隨即被路人制止，這些都是美國足總調查時揭出的細節。

2022世界盃美國由貝赫達掌帥，基奧雲尼雷拿在爸爸好友領軍下鮮有出場機會，更因此引發軒然大波。（Getty Images）

不滿出場時間太少 媽媽代出頭引發軒然大波

不過調查是之後的事。回說3年半前，貝赫達不點名批名後，基奧雲尼向外界確認他就是教練口中那個球員，並自己的行為道歉的同時，亦不滿對方公開事件。Danielle為兒子出場問題以這宗家暴事件在世界盃期間抹黑貝赫達，引來美國陣內不滿，雷拿一家甚至受到大量網民攻擊及各種威脅。

2022世界盃美國在貝赫達帶領下16強出局，基奧雲尼雷拿在美國首仗分組賽1：1賽和威爾斯未獲上陣機會，次仗0：0賽和英格蘭後備上陣7分鐘，最後一場1：0勝伊朗同樣未獲上陣。16強對荷蘭，美國半場落後0：2，下半場換入基奧雲尼，美國終以1：3敗陣出局，4場比賽，小雷拿合共上陣52分鐘。

之後的獨立調查，結果雖然是這宗舊事不影響貝赫達的帥位，但貝赫達還是在2022年底約滿、也就是上屆世界盃決賽周後不久離任。他在2023年7月再次掌帥，當時美國足總明言是想他帶領球隊出戰今屆世界盃，可是由於他帶隊下美國在2024年美洲國家盃分組賽出局，成績太差而離隊，之後才由普捷天奴接手。

世界盃2026︱雷拿入球後扮大肚，慶祝自己快要當爸爸。（IG）

貝赫達之子首戰世盃 美國足球兩大家族放下舊仇

無論如何，一切已成過去，基奧雲尼只希望雨過天清，專心踢波。去年夏天與女友Chloe共偕連理，並剛在6月宣布太太懷孕的喜訊，因此他為美國對巴拉圭取得入球後，特別把足球塞入球衣內扮大肚兼啜手指，慶祝自己快要當爸爸。

世界盃2026︱施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）同樣隨父親腳步為美國初戰世界盃。（路透社）

小貝赫達努力終圓夢

世事奇妙的是，貝赫達的兒子Sebastian，今屆同樣入選美國隊大軍。貝赫達昔日曾在2002世界盃兩度出場，2006那屆替補入選進入大軍惟未落場，兒子Sebastian在美國對巴拉圭一仗同樣下半場後備上陣，早前接受FIFA訪問時Sebastian難掩興奮，「看過他參與3屆世界盃，兩屆是球員，一屆是教練，能夠追隨他步伐對我意義重大……我自小已夢想這一刻。」

25歲的Sebastian不如基奧雲尼那樣年少成名，在哥倫布機員青年軍踢起，2022年加盟溫哥華白帽時轉會費只是相當於5萬美元，他默默耕耘數年努力終於看見，因此他對入選美國隊的機會非常珍惜，入選世界盃大軍後曾感言：「這證明只要相信自己的夢想並付出努力，一切便有可能發生，能身處這裏我感到超級幸福。」

世界盃2026︱雷拿與貝赫達的姓氏，再次在世界盃夢台出現，兩位名將之後並肩作戰。（路透社）

雷拿與貝赫達兩個在美國足球界赫赫有名的姓氏，一起再次在今屆世界盃亮相，上屆交惡的兩個家族，今屆在Sebastian和基奧雲尼並肩作戰中放開。

雷拿穿上7號球衣，貝赫達穿上14號，基奧雲尼入球一刻，全隊一起慶祝，貝赫達走到基奧雲尼身邊摸一摸他的頭，一切盡在不口中。

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