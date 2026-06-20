世界盃2026｜蘭納臨危受命掌突尼西亞　神奇主帥執教非洲隊有一手

突尼西亞慘敗予瑞典後，主帥林武治隨即落鑊，由法國人蘭納（Herve Renard）臨危受命掌帥，他坦言「足球沒有魔術師」，唯有努力﹑萬全準備才有望取得好成績，希望挽回球迷們的信心。

蘭納不是魔術師，卻是非洲二線國家隊的專家，他上屆更領沙特阿拉伯爆冷擊敗阿根廷。蘭納的人生同樣充滿戲劇性，他曾擔任清潔工，清晨完成工作後再教波，一步一步成為世界盃教練。

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突尼西亞Vs日本｜6.21 中午12:00 Viu 99台﹑Now 618/616台



遭瑞典大炒1：5後，突尼西亞足總手起刀落，原先領先的法國教頭林武治（Sabri Lamouchi）隨即落鑊。繼1998年世界盃後，這個北非國家再次在世界盃期間炒主帥，而接過火棒的是法籍教練蘭納。

突尼西亞慘負瑞典1：5後，主帥林武治隨即被炒。（路透社）

蘭納接掌突尼西亞後，隨即督師操練，準備周日（21日）對日本的關鍵一戰。蘭納坦言球場沒有魔術師，就只有努力﹑周全準備才有機會取得理想的結果。「足球世界沒有魔術師，只有努力﹑萬全的準備才有望得到理想成績。面對日本，我們必須要整體地發揮完美，我們尊重日本，而非害怕他們，我們需要在心底裏拿出決心，同時讓上場失去信心的球迷重燃笑容。」這名來自法國康城的主帥，執教多年擅長於激發球員潛能，蘭納希望以相同方法鼓勵突尼西亞眾將。

蘭納接掌突尼西亞後，隨即督師操練。（路透社）

突尼西亞周日中午對日本，無疑是關鍵一戰，若兩戰全敗的話，出線形勢將會非常嚴峻。「如果我們不相信會贏波，我們可以直接回家了。」蘭納如此說道，他指非洲球隊今屆的表現也是強心針，「你看到佛得角賽和西班牙，民主剛果又守和葡萄牙，科特迪瓦同樣有出色的表現，非洲球隊的佳績給予我們信心，只要我們有組織﹑夠齊心﹑夠決心，我相信會有好結果。」

蘭納看到非洲球隊今屆的表現，相信突尼西亞有望反底。（路透社）

蘭納不是魔術師，但他對執教非洲國家隊充滿經驗。翻看這名法國主帥的履歷表，他曾在2012年帶領贊比亞稱霸非洲國家盃，決賽更是擊敗有耶耶托尼及杜奧巴在陣的科特迪瓦。蘭納兩年後轉教科特迪瓦，再度領軍稱霸非國盃。蘭納輾轉在2016年帶領摩洛哥，率這北非雄師相隔20年回歸決賽周，算得上是非洲二線國家隊的專家。

蘭納上屆世界盃帶領摩洛哥出戰。（Getty Images）

蘭納上屆由非洲轉戰中東，2019年起執教沙特阿拉伯，除了當時世界排名由70位升上第51，更在首戰分組賽爆冷擊敗阿根廷，讓球迷留下深刻印象。不過，蘭納帶領沙特至將近世界盃前，連續兩場友賽落敗而被解僱，兜兜轉轉下還是踏上世界盃的舞台。

蘭納的人生也非一帆風順，他曾在法國國內踢波15年，1999年掛靴後展開教練生涯。蘭納更是當年的「斜槓族」，他做過清潔工人，曾經成立過自己的清潔公司，試過半夜起身為客戶清潔，然後再往球會教波。